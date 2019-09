Parcheggio Collemaggio, sosta gratis e avvio lavori

Fino a fine settembre la sosta al parcheggio di Collemaggio sarà gratis.

Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, che ha inoltre reso noto che sono in corso i lavori per la sistemazione delle aiuole che si trovano nell’area aperta del terminal.

“È iniziato l’affiancamento tra la M&P, che sta per lasciare la gestione della struttura, e il personale di Comune, Ama e Centro Turistico che si sta preparando a prendersi cura della stessa”, ha spiegato Mannetti.

“Come avevo già annunciato tempo addietro – ha proseguito Mannetti – era intento dell’amministrazione comunale incentivare gli automobilisti a far uso del parcheggio di Collemaggio attraverso vari interventi, tra cui la riduzione delle tariffe per la sosta. Abbiamo deciso di eliminarle del tutto per il mese in corso, proprio per dimostrare che vogliamo rendere il terminal un punto di riferimento per la mobilità cittadina”.

L’assessore Mannetti ha inoltre reso noto che, in attesa che venga completata la fase di riacquisizione del parcheggio da parte del Comune “abbiamo comunque iniziato i lavori per sistemare le aiuole del piano zero, cioè dell’area scoperta, ed è in corso la sostituzione dei cestini per i rifiuti e delle panchine. Domani, o comunque in settimana, prenderanno il via gli interventi per migliorare le condizioni dell’intero piazzale esterno e subito dopo sono previsti i lavori per sistemare le rampe di accesso ai piani inferiori e quelle d’uscita”.