Nuova stazione dei Carabinieri a Paganica: ok dalla Giunta

La Giunta comunale dell’Aquila ha dato il via libera al progetto definitivo per la realizzazione della nuova stazione dei Carabinieri a Paganica.

Il provvedimento, che è stato trasmesso al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva, è stato proposto all’esecutivo dall’assessore alle Politiche urbanistiche, Daniele Ferella.

La stazione dei Carabinieri sarà realizzata nei locali dell’ex scuola di Paganica, su piazza della Concezione, che il Comune cederà allo Stato per consentire i lavori che saranno eseguiti a cura del provveditorato alle Opere pubbliche.

“Questo intervento avrà una grande rilevanza per il territorio e in particolare per la zona est – ha commentato l’assessore Ferella – noi abbiamo espresso la volontà di cedere gratuitamente il sedime dell’ex scuola media, ritenendo l’opera strategica, e lo Stato risparmierà sui fitti passivi, visto che l’attuale sede della stazione è in locazione. Inoltre, il fatto di trovarsi proprio sulla viabilità principale rende la stazione dell’Arma un punto di riferimento molto importante anche in termini di sicurezza”.

“Si avvia dunque a conclusione un percorso iniziato nel 2012 – ha concluso l’assessore Ferella – e vanno ringraziati il provveditorato alle Opere pubbliche, la Soprintendenza ai monumenti e al Provincia per il ruolo decisivo che hanno avuto nella riuscita di questa operazione”.