Atletica L’Aquila, Marco Iacobucci sul podio nazionale

L’asd Atletica L’Aquila porta a casa il premio nazionale “L.Vinciguerra”con il giovane atleta Marco Iacobucci.

Il meeting giovanile nazionale di atletica Open si è svolto a Chieti sabato 31 agosto presso lo stadio Angelini.

L’Atletica L’Aquila ha portato a casa risultati apprezzabili, tenuto conto della pausa estiva dalle gare, durante il mese di agosto.

Tra i risultati della squadra aquilana, in trasferta a Chieti, si segnala il primo posto del giovane Marco Iacobucci, categoria cadetti, che ha vinto la gara dei m. 1200 siepi, con il nuovo personale di 3’41”58, prestazione che migliora abbondantemente il suo precedente limite.

Marco Iacobucci, a cui è andato il terzo premio nazionale “Luciano Vinciguerra”, abbinato unicamente a questa gara, si è lasciato alle spalle Mariani Carlo, 3’46”63 (Pol. Tethys Chieti) e Marco D’Addario, 3’46”81 (ASD US Sporting Avezzano).

Questa performance, scioglie anche i dubbi sulla convocazione dell’atleta in vista dei prossimi Campionati Italiani Cadetti e per Regioni outdoor, in programma ad ottobre a Forlì.

Considerevoli anche i risultati del resto della squadra, che porta a casa altri quattro primati personali e piazzamenti da podio.

È il caso di Sara Togna, categoria ragazze, 2^ classificata nei m. 60 piani, 8”83 il responso finale, di Mohamed Jalloh, giunto 3° assoluto nei m. 400 piani, 51”52 e che si migliora anche nei m. 100 piani con 11”93. Bene anche Nicolò Collacciani nei m. 100 con 11”96.