Una croce e un pino in ricordo di Alessandro Pacifici

Alcuni ragazzi aquilani hanno piantato un piccolo alberello in cima a una montagna dove c’era già una croce per ricordare il loro amico Alessandro Pacifici.

Alessandro Pacifici è il giovane 31 enne di Barete, morto all’improvviso mentre stava lavorando nell’azienda di famiglia .

“Non so se ha già un nome, per tutti noi da oggi sarà Cima Washó, con la croce, la tua foto e un nuovo pino”, ha scritto su Facebook Giovanni Fidanza, che ieri, insieme agli amici di sempre di Alessandro Pacifici, è salito in cima per piantare un albero a memoria e ricordo del loro amico che li ha lasciati troppo presto.