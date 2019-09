Tanti auguri a Roberta Gargano.

Tanti auguri di buon compleanno a Roberta Gargano.

Gli amici si sono stretti intorno a Roberta per augurarle buon compleanno.

Volto noto in città per il suo impegno con il Teatro Stabile d’Abruzzo, è stata festeggiata dagli amici più cari, ai quali ha donato come sempre la sua spumeggiante allegria.

“Questo compleanno è il primo giorno di un altro viaggio di 365 giorni. Cerca di renderlo il migliore di tutti. Buon compleanno da parte di tutti i tuoi amici!“.

Tanti auguri a Roberta anche dalla redazione del Capoluogo.it.