L’Aquila -Martedì tempo instabile con piogge a partire dalle ore mattutine, mentre si attendono temporali anche intensi nel pomeriggio. Fenomeni in esaurimento nella serata. Temperature comprese tra +14°C e +22°C.

In Abruzzo instabilità diffusa nel corso della giornata con piogge e temporali diffusi nella mattinata e poi anche al pomeriggio su tutta la regione; miglioramento atteso tra la sera e la notte.

In Italia locali piogge al Nord soprattutto sull’Emilia Romagna al mattino, mentre altrove il tempo rimarrà più asciutto. Condizioni di generale stabilità dal pomeriggio invece su tutte le regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Acquazzoni e temporali al Centro, in particolare sugli Appennini e sui settori adriatici, dove sono attesi fenomeni anche di forte intensità. Possibili precipitazioni al pomeriggio anche sul Lazio mentre migliora dalla serata su tutte le zone. Molte nubi sulle regioni meridionali per tutto l’arco della giornata, con possibili piogge al mattino tra Molise e Gargano e locali temporali intensi su tutti i settori Peninsulari al pomeriggio. Fenomeni in esaurimento dalla sera, ampi spazi di sereno sulla Sardegna.

Temperature stazionarie o in leggero calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)