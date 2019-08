Tanti auguri Alessia!

Tanti auguri di buon compleanno alla giornalista aquilana Alessia Centi Pizzutilli.

Alessia ha compiuto ieri 29 anni, festeggiata dagli amici di sempre e dal fidanzato di sempre, tornato dalla Bulgaria per questo importante genetliaco.

Si appresta a fare il suo giro di boa, quello dei 30, sempre con la sua infinita allegria, la simpatia, la disponibilità e tanta voglia di fare in ogni circostanza!

Tanti Tanti auguri di buon compleanno anche da parte della redazione del Capoluogo.it.

“Un’amica è una persona con cui puoi essere sincera, da cui non è mai necessario difendersi. Su cui puoi contare sia che sia presente o assente. Con cui non hai mai bisogno di fingere. Tu sei tutto questo. Buon compleanno amica mia, anche se non puoi più minacciarmi di darmi un cazzotto. Tua, Loredana!”.