L’Aquila Soccer School, si riparte

Riprende l’attività di L’Aquila Soccer School: il calendario degli allenamenti e gli open day. Tutto pronto anche per il ritiro pre campionato.

Dal 2 settembre riprendono gli allenamenti per i ragazzi di L’Aquila Soccer School, che ha anche predisposto un calendario di open day per illustrare le attività sportive ai giovani interessati.

«Comunichiamo il calendario degli allenamenti in vigore dal 2 settembre – scrivono sulla pagina Facebook che si può contattare per ulteriori dettagli – con orari, giorni, campi di allenamento e tecnici per tutte le categorie. Inoltre sono illustrati di seguito gli open day per i piccoli amici e primi calci 2012-13-14-15, per i giovanissimi 2006-05 e infine per gli esordienti 2007-08. Per qualsiasi ulteriore informazione invitiamo a contattare il numero della segreteria 3518282036 o il 3408691203. La stagione sportiva 2019-2020 sta per cominciare, vi aspettiamo».

In particolare, «per due settimane, dal 2 Settembre faremo degli open day direttamente nei campi di allenamento per tutte le diverse categorie, dai Piccoli Amici ai Giovanissimi. In questo periodo saranno valutati i numeri degli iscritti per poi formare i corsi in base al livello tecnico/motorio e al rapporto numerico Allievi/Istruttori».

Inoltre, «dal 5 all’8 settembre il nostro gruppo Allievi svolgerà presso il complesso della Vecchia Miniera a Campo Felice il ritiro pre-campionato. Saranno 4 giorni intensi, tra sport e natura. Verranno svolti due allenamenti giornalieri presso il campo in erba naturale antistante la struttura alberghiera e meeting tattici con il nostro staff tecnico composto da Sanderra Luca, Pasquale Villa, Tommaso Rotilio e Massimo Vernacotola. Ringraziamo Fabrizio Rossi e lo staff dell’albergo ristorante La Vecchia Miniera per il supporto organizzativo e per aver contribuito in parte alla quota partecipativa dei ragazzi».