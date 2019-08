Sottoservizi: viale Crispi chiuso dal 3 al 30 settembre – i percorsi alternativi

Per consentire l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione dei sottoservizi, viale Francesco Crispi sarà parzialmente chiuso al transito delle auto dal 3 al 30 settembre.

Lo ha reso noto il comando di polizia municipale dell’Aquila.

Il tratto interessato dall’interdizione al traffico sarà quello compreso tra gli incroci con viale Collemaggio e viale Rendina.

Contestualmente verrà ristretta la carreggiata di viale Collemaggio nel tratto compreso tra viale Crispi e via 24 Maggio, nonché quella di via XX settembre, nel tratto compreso tra via Sant’Agostino e viale Crispi.

La polizia municipale precisa che quest’ultimo restringimento verrà eseguito con modalità tali da lasciare disponibile, per il transito veicolare, una corsia di marcia che consenta l’accesso sia a corso Federico II che a viale Rendina, che resteranno aperti al transito delle auto.

Il traffico proveniente da Porta Napoli sarà deviato verso viale Collemaggio, mentre le auto in transito su viale Collemaggio in direzione viale Crispi saranno deviate su viale 24 maggio. Su tutti i tratti di strada interessati dai cantieri sarà istituito un divieto di sosta con rimozione.

L’ordinanza, completa di piantine, è pubblicata nell’area Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune dell’Aquila.