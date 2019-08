Presentata ufficialmente la nuova squadra de L’Aquila 1927: inizia l’avventura della compagine rossoblù nel campionato di Promozione 2019/2020.

Giornata piena per i sostenitori della squadra, che alle ore 18 hanno assistito al “Torneo delle Vecchie Glorie”: tanti i nomi che sono tornati nel capoluogo abruzzese per poter trascorrere una giornata nel ricordo dei vecchi tempi.

Ma non solo: Vincenzo Lanotte e compagni hanno contribuito in modo attivo alla stagione rossoblù, abbonandosi e mostrando ancora una volta la propria vicinanza alla città e alla squadra.

Non possono mancare, nel corso della presentazione delle 21.30, le parole del Presidente Paolo Fioravanti.

“È una grande emozione essere qui: io sono solo un rappresentante di questa tifoseria. Non abbiamo altri interessi, se non portare più in alto possibile L’Aquila. Saremo i protagonisti di questo campionato: il nostro obiettivo è solo vincere, non abbiamo paura del calendario”.

Si sono, dunque, susseguiti nomi più o meno noti e, al contempo, storici sul campo de “La Bola Village”, struttura che ha ospitato l’evento. Dallo staff alla squadra, fino ad arrivare agli sponsor, tutti hanno avuto modo di presentarsi dinanzi ai propri sostenitori. Grandi assenti della serata il tecnico rossoblù Roberto Cappellacci e Damiano Zanon, che hanno comunque fatto sentire la propria vicinanza a giocatori e tifosi.

A rappresentare nel modo migliore lo spirito de L’Aquila, però, è stato il capitano Nicola Di Francia.

“Lo spirito è lo stesso dello scorso anno: l’obiettivo resta sempre vincere. Sicuramente il campionato è più difficile rispetto a quello dell’anno scorso. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi, ma ricordiamo che anche la Coppa Italia resta uno dei nostri obiettivi. L’Aquila deve vincere”.