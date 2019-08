Guernica, Pool Party al ritmo di musica e divertimento

Al Guernica è tempo di Pool Party. Una festa a bordo piscina con un programma tutto da vivere, presso Villa Le Marine.

Dj-set, piscina aperta, postazioni narghilè, cena e proiezione del big match di Serie A tra Juventus e Napoli. Ce ne saranno per tutti i gusti.

L’appuntamento è per sabato 31 agosto, per chiudere il mese in grande stile.

Dj-set a cura di Lorenzo baglioni, Fabrizio Ammanito, Matilde Lemme, Michela Lemme e Davide Di Profio, vocalist Matteo Periodico.

La location di Villa Le Marine è già pronta, tra musica e giusta compagnia il divertimento sarà, ancora una volta, assicurato.