Google car nell’Aquilano, le mappe si aggiornano

L’AQUILA – La Google car “pizzicata” tra Bazzano e San Demetrio ne’ Vestini. A breve gli aggiornamenti di Google Street View.

Insolito incontro questa mattina per gli automobilisti aquilani, che si sono imbattuti nella nota Google car, il “paparazzo della strada” che immortala le vie del mondo per costituire l’enorme banca dati di Google Street View di Maps, per gli ormai insostituibili navigatori da smartphone e non solo.

La Google car è stata notata nella zona est dell’Aquila, tra Bazzano e San Demetrio, evidentemente alla ricerca delle ultime modifiche per aggiornare il database. Una volta raccolte, le immagini vengono sincronizzate combinando i dati gps che provengono proprio dalla Google car. Le foto vengono anche “cucite”, per evitare “buchi”.

Diversi i casi di “situazioni imbarazzanti” immortalate dalla Google car, chissà che non ne spuntino anche dall’aquilano. Ma tranquilli, per questioni di privacy Google sfoca automaticamente volti e targhe nelle sue immagini.