Cicloturistica del Gran Sasso, 60 Km per la terza edizione

Un percorso che mostra un Abruzzo che conserva ancora il suo fascino .

È quello che avrete la possibilità di scoprire Sabato 31 Agosto.

MSP L’Aquila con la collaborazione di ASD Sporting Villa, organizza la terza edizione della “Cicloturistica del Gran Sasso”.

Una manifestazione che raccoglie sempre numerose presenze. L’evento, quest’anno patrocinato dal CONI provinciale dell’Aquila, è un’ occasione unica da trascorrere a contatto con sport, natura e territorio, alla scoperta dei paesi più belli d’Abruzzo.

Il percorso avrà la durata di circa 3 ore e saranno 60 km (andata + ritorno).

Le iscrizioni avranno luogo presso lo stand MSP nella piazza di Villa Santa Lucia dalle 8.30 alle 9.30, l’asd Villa accoglierà partecipanti con la degustazione di una colazione “fatta in casa”.

La partenza è prevista alle 9.30 , si andrà ad attraversare Castel del Monte, Racollo e Calascio.

Il ritorno è previsto per le 13.00, dove il tutto si concluderà con un pranzo offerto dall’ASD Sporting Villa, a base di prodotti tipici.

Per poter partecipare alla manifestazione si potrà utilizzare la propria bici, oppure noleggiare una e-bike, adatta a tutte le esigenze e messa a disposizione “Escursioni da paura”.

In tal caso sarà necessario contattare il numero 3383818788 entro il 30 Agosto per prenotarne una, poiché non sarà possibile farlo il giorno stesso della manifestazione per motivi organizzativi.

L’ evento è aperto a tutti, adulti e bambini poiché è previsto anche un percorso breve e meno impegnativo.

Per qualsiasi info è possibile contattare il numero 3663010902.