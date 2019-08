AISM L’Aquila sponsor etico di L’Aquila 1927

Ieri è stata presentata ufficialmente l’AISM Sezione Provinciale di L’Aquila come Sponsor Etico della squadra di calcio L’Aquila 1927.

Il Presidente Marco D’Ascenzo a nome di tutte le persone con SM e dei volontari ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere lo sponsor etico dell’Aquila 1927, una squadra che si impegna anche nell’ambito sociale e per la ricerca. Siamo contenti di questa unione che si è creata tra i Red Blue Eagles e l’AISM.

Ci siamo spesso commossi perché abbiamo conosciuto persone che sanno cadere e sanno rialzarsi, per un’associazione come la nostra essere a fianco a delle persone come loro è qualcosa di veramente importante.

Oltre al gesto incredibile che è stato fatto quello che per noi è veramente importane è l’esempio che danno le persone e la loro vicinanza concreta all’AISM e alle persone con Sclerosi Multipla.

Con le voci del coro ultrà che gridavano: “non vi lasceremo mai” gli amici RBE e la squadra ci hanno dimostrato il loro affetto.