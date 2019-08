Adozioni cuccioli, Woody e Wolly cercano casa

Adozioni a 4 zampe, Woody e Wolly cercano casa

Woody e Wolly sono due maschietti di quasi 3 mesi dolcissimi e sfortunati.

Nati insieme ad altri 7 fratelli, pare siano sopravvissuti solo in due.

È un mese e mezzo che sono stati portati in salvo ma per loro non chiama nessuno.

Attualmente stanno crescendo in un recinto di fortuna alla periferia dell’Aquila.

Woody e Wolly sono meticci con una forte componente del pastore abruzzese e quindi di futura taglia grande.

Sono vaccinati e microchippati.

Questi due splendidi animali cercano una casa che finalmente li accolga degnamente dopo una partenza decisamente in salita.

Per info 3470810209 – 3933567046 soprattutto via sms.