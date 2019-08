L’Aquila – Venerdì ampie schiarite al mattino, mentre al pomeriggio si attendono locali temporali; in serata le condizione del tempo torneranno ad essere stabili con cieli generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +14°C e +25°C.

In Abruzzo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nel corso della mattinata su tutta la regione; piogge o temporali si svilupperanno invece al pomeriggio sui settori interni, mentre sulla costa il tempo si manterrà più asciutto. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli poi prevalentemente sereni ovunque.

In Italia la giornata inizia con il tempo stabile al Nord su tutte le regioni con cieli sereni eccetto nubi irregolari in transito ad est. Instabilità in rapido aumento al pomeriggio con temporali sulle Alpi e Appennino, asciutto in pianura Padana e lungo le coste. Fenomeni in esaurimento in serata salvo residue piogge sulle Alpi. Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali italiane con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi eccetto lungo le coste adriatiche dove il tempo si manterrà stabile e soleggiato. Tempo asciutto su tutte le regioni dalla serata.

Tempo instabile al mattino sulle isole maggiori con locali acquazzoni, asciutto sul resto del Sud. Al pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alle regioni peninsulari con temporali localmente intensi. In serata e in nottata ancora piogge sulla Sardegna, tempo asciutto altrove.

Temperature in lieve aumento eccetto al sud Italia.

(Centro Meteo Italiano)