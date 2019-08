Jazz italiano per le terre del simsa, predisposto servizio navette

Il Jazz Italiano per le terre del sisma, predisposto un servizio di bus navetta.

L’Ama, Azienda per la mobilità aquilana, rende noto che domenica 1 settembre, in concomitanza con la rassegna nazionale Il Jazz Italiano per le terre del sisma, che interesserà tutto il centro storico dell’Aquila, sarà effettuato un servizio di navetta gratuito.

La frequenza dei bus sarà di 25 minuti. Il servizio sarà attivo dalle 9.30 a mezzanotte (orario dell’ultima partenza dal terminal di Collemaggio).

Questo l’itineriario: via Beato Cesidio (parcheggio di piazza d’Armi) – piazza Italia – via Piccinini (parcheggio mercato di piazza d’Armi) – strada statale 17 (hotel Amiternum e hotel Canadian) – svincolo autostrada – strada statale 80 – viale Corrado IV (parcheggio mercato di piazza d’Armi) – viale della Croce Rossa – viale Gran Sasso – via Panella – via Cencioni (parcheggio cimitero) – via della Crocetta – tunnel di Collemaggio – terminal di Collemaggio e viceversa.

L’Ama sottolinea che resta attivo il servizio di linea festivo e gli orari posso essere consultati sul sito internet www.ama.laquila.it.