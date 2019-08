Giacobbo sugli scavi di Amiternum, Freedom torna nell’Aquilano

Roberto Giacobbo torna all’Aquila con la troupe di Freedom nel sito di Amiternum.

Non è la prima volta per il giornalista e conduttore televisivo Giacobbo nell’Aquilano che ha già portato alla ribalta nazionale tanti tesori del territorio con il suo programma Freedom – Oltre il Confine.

Freedom è il vero fiore all’occhiello di Rete 4, e si presenta come un lungo viaggio che passando per l’Egitto senza trascurare tutta la penisola, ha realizzato in Abruzzo diversi servizi: da Celestino V, alla Basilica di Collemaggio.

In questa occasione, la squadra di Freedom racconterà i tesori del sito archeologico di Amiternum.