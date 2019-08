Demuscazione, gli interventi di settembre

L’AQUILA – Calendario della demuscazione di settebre. Le date e i percorsi.

Il Settore Ambiente e Protezione civile ha elaborato il calendario della demuscazione di settembre. Lo stesso settore precisa che gli interventi riguarderanno tutte le frazioni e l’intera area urbana, sia in riferimento al centro storico che alla periferia. Saranno interessate dal trattamento anche tutte le zone non espressamente specificate in elenco, ma che si trovano lungo il percorso indicato. Le aree trattate saranno, ovviamente, quelle pubbliche.

Si precisa che le date potranno essere modificate in funzione di segnalazioni di priorità da parte della cittadinanza o per motivi tecnici legati alle condizioni atmosferiche.

La Società incaricata del servizio utilizzerà prodotti a base di microorganismi naturali, con impatto ambientale zero, in grado di esprimere il massimo risultato con il minore grado di tossicità. Prodotti mirati alla salvaguardia di aree abitative ed industriali, per la distruzione selettiva degli organismi infestanti senza alcun rischio nocivo per l’uomo.

Questo il dettaglio:

02/09/2019: ARISCHIA – S.VITTORINO – CANSATESSA – COPPITO.

03/09/2019: S.GREGORIO – ONNA – PAGANICA – TEMPERA –BAZZANO .

04/09/2019: PESCOMAGGIORE – FILETTO – CAMARDA – FONTE CERRETO- ASSERGI – ARAGNO – COLLEBRINCIONI.

05/09/2019: PRETURO – SASSA – COLLE DI SASSA – POGGIO MARIA –GENZANO – PALOMBAIA DI SASSA– PAGLIARE DI SASSA -S.MARTINO – FOCE DI SASSA – BRECCIASECCA – CESE – POZZA – DI SASSA – S. MARCO – SANTI – CASALINE – MENZANO – COLLE PRETURO.

09/09/2019: MONTICCHIO – CIVITA DI BAGNO – VALLESINDOLA DI BAGNO – BAGNO GRANDE – BAGNO PICCOLO – S.RUFINA – ROIO – COLLEFRACIDO – S.BENEDETTO.

10/09/2019: C.DA PILE – C.DA CAVALLI – C.DA CAPPELLI – STAZ.NE F.S. – CENTRO STORICO DELLA CITTA’ E QUARTIERI LIMITROFI – CIMITERO L’AQUILA.

11/09/2019: S.BARBARA – SANTANZA – S.FRANCESCO – TORRIONE – S.SISTO

12/09/2019: S.GIACOMO – GIGNANO – TORRETTA – S.ELIA – PIANOLA

16/09/2019: PETTINO – C.DA VETOIO – C.DA ROMANI – C.DA PRATELLE