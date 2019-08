Cagnetta incinta si nasconde in un tubo, salvata dagli addetti ASL



TAGLIACOZZO – È stata salvata nella mattina di oggi, 29 agosto, una cagnetta che si era rifugiata all’interno di un tubo di cemento di scolo delle acque.

La cagnetta, incinta, è stata tratta in salvo dagli addetti e dal veterinario della Asl in collaborazione con i vigili urbani di Tagliacozzo e una squadra di Protezione civile di Tagliacozzo.

Il veterinario è riuscito a far partorire il primo cucciolo e in questo momento stanno trasportando l’animale al canile di Sante Marie per le cure del caso.