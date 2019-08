Amatrice: la sagra per ripartire dagli spaghetti

La sagra degli Spaghetti all’Amatriciana è la rassegna gastronomia in programma ad Amatrice per sabato 31 agosto e domenica 1 settembre.

A tre anni dal sisma che devastò il comune di Amatrice in provincia di Rieti, si va avanti, ripartendo da una sagra storica del territorio, nata molti anni prima del terremoto.

L’amatriciana poi, è proprio un piatto di queste zone, così come gli ingredienti per prepararla: il guanciale Sano, il pecorino dei fratelli Petrucci, la pasta Strampelli e l’olio Sabina Dop.

L’amatriciana non è solo un condimento per la pasta, ma un simbolo della cucina romana, e in generale italiana: acclamata anche nei film, nelle pubblicità; da personaggi del secolo scorso come Alberto Sordi o la sora Lella.

L’amatriciana iniziò a farsi conoscere anche fuori dai confini provinciali solo a metà ‘800 quando, a causa della crisi della pastorizia, molti reatini emigrarono a Roma e in generale nel Lazio trovando occupazione nella ristorazione. Sembra che il primo ristorante amatriciano di Roma risalga al 1860.

La ricetta originale si perde nella notte dei tempi; quando i pastori andavano via con le greggi per la transumanza. Il sugo si preparava con gli ingredienti disponibili, il formaggio, il guanciale, ed era bianco. Solo in seguito si è aggiunta la variante rossa con il pomodoro.

Il sugo bianco è rimasto ancora, soprattutto in tante trattorie e ristoranti del Lazio; e si chiama gricia.

Dopo un po’ di storia sull’amatriciana, ecco il programma della festa di questo fine settimana:

La degustazione comincia alle ore 12:30 e prosegue fino alle 21. Sarà presente anche uno stand con amatriciana senza glutine.

Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Comune di Amatrice e sulla pagina Facebook della Pro Loco.0