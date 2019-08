5 collaboratori amministrativi per il Comune di Avezzano

AVEZZANO – Si cercano 5 collaboratori amministrativi part-time 50%, per il comparto funzioni locali. Un posto riservato ai militari.

Pubblicato il bando di concorso pubblico, indetto per il “reclutamento a tempo indeterminato di n.5 collaboratori amministrativi part-time 50%, di cat.B/B3 del C.C.N.L. Comparto funzioni locali, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso”.

Il numero dei posti messi a concorso, inoltre, potrebbe essere elevato a 10 in base a: specifica previsione contenuta nella futura programmazione di fabbisogno del personale 2020-2022, verifica budget assunzionale, verifica del rispetto della normativa sulla spesa del personale vigente, al momento della programmazione.

Per i requisiti di ammissione si richiede: il possesso del diploma di istruzione di secondo grado, comprovata esperienza lavorativa maturata presso enti locali, con rapporto di lavoro subordinato a qualsiasi titolo, per almeno 24 mesi, cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europeafatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M., 7 febbraio 1994, n.174., non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari, non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica all’impiego.

Per tutti i dettagli e le modalità di presentazione della domanda di ammissione al bando di concorso basta cliccare qui.