Tiro a segno: a L’Aquila campionato italiano Target Sprint

L’Aquila è stata scelta dall’Unione Italiana di Tiro a Segno (UITS) per il Campionato Italiano di Target Sprint.

Il campionato di Tiro a segno si svolgerà da sabato 31 a domenica 1 settembre, presso la sede nel Centro Universitario Sportivo a Centi Colella.

Il Target Sprint nuovissima specialità introdotta dalla Federazione Olimpica di Tiro a Segno (Issf), che unisce il tiro a segno con carabina alla corsa campestre (si discosta completamente dalle altre specialità olimpiche di tiro, in quanto si è introdotta la corsa importante quanto il tiro) la cui organizzazione e realizzazione della impiantistica di gara è stata affidata alla più che centenaria Sezione Tiro a Segno Nazionale di L’Aquila.

È il primo Campionato Nazionale di una disciplina di estensione mondiale che Unione Italiana Tiro a Segno decide di effettuare in Abruzzo; è un premio per l’attività che la Sezione Tiro a Segno Nazionale di L’Aquila, rimasta sempre operante fin dalla sua costituzione avvenuta il 13 luglio 1884, svolge da sempre riscuotendo a livello nazionale significativi apprezzamenti, l’ultimo dei quali riguardante la perfetta organizzazione e riuscita degli appena conclusi Campionati Nazionali Universitari di Tiro.

Il Campionato Italiano vedrà impegnati complessivamente un centinaio di atleti, suddivisi nelle varie categorie, che sono stati ammessi, in numero chiuso, a seguito dei risultati conseguiti in vari trofei del circuito nazionale.

Si affronteranno in una gara di complessivi 1200 metri di corsa campestre e due sessioni di tiro con carabina ad aria compressa verso 5 piattini posti a 10 metri di distanza; nel dettaglio, la corsa si svolge in un circuito di 400 metri da percorrere tre volte, intervallate dalle due sessioni di tiro, con la particolarità che non si può riprendere il nuovo giro di corsa se non si sono abbattuti, ciascuna volta, i 5 piattini.

QUESTO IL PROGRAMMA:

Sabato 31 Agosto 14:30 – 18:00 controllo armi, allenamento libero

Domenica 1 Settembre

Gara: 08:30 – 09:30 allenamento libero, 09:40 riunione tecnica e consegna pettorali, 10:00 1° 10:15 2° 10:30 3° 10:45 4° 11:00 5° 11:15 6° 11:30 7° 11:45 8° 12:00 9° 12:15 10° 12:45, 13:00 13:15

batteria allievi, batteria allievi, batteria ragazzi 1° qualificazione, batteria ragazzi 2° qualificazione, batteria Juniores Donne, batteria Juniores Uomini 1° qualificazione, batteria Juniores Uomini 2° qualificazione, batteria Uomini 1°qualificazione, batteria Uomini 2° qualificazione + Master Uomini batteria Donne – Master Donne, Finale Ragazzi

Finale Junior Uomini, Finale Uomini.

Prima di ogni batteria agli atleti saranno concessi 5 minUTI di prova, L’orario indicato si riferisce alla partenza della gara;

Premiazione: presso la Sezione TSN L’Aquila, subito dopo l ́ultima Finale. NB: al centro sportivo sono disponibili gli spogliatoi e docce.