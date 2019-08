L’Aquila – Giovedì cielo generalmente poco nuvoloso al mattino, ma senza fenomeni di rilievo; peggioramento atteso al pomeriggio con fenomeni temporaleschi anche intensi. Ancora piogge in serata in generale esaurimento nella notte.Temperature comprese tra +14°C e +28°C.

In Abruzzo tempo stabile al mattino con cielo generalmente poco nuvoloso su tutto il territorio; peggioramento atteso nel pomeriggio con temporali diffusi anche intensi. Precipitazioni anche in serata, migliora nella notte.

In Italia instabilità di stampo pomeridiano sulle regioni settentrionali, con acquazzoni e temporali in sviluppo soprattutto sulle Alpi e sugli Appennini. Fenomeni in esaurimento in serata con cielo sereno o poco nuvoloso poi su tutte le zone.

Possibili piogge fin dal mattino al Centro ad iniziare dalle coste del Lazio, mentre al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi specie sugli Appennini e sul versante tirrenico. Residui fenomeni in serata sulle zone interne e tempo asciutto su tutte le regioni dalla nottata.

Tempo instabile al mattino al Sud Italia specie sulle Isole e sulla Campania, prima che al pomeriggio i fenomeni si estendano anche a Molise, Basilicata e Calabria con temporali localmente intensi. In serata e in nottata ancora piogge su Sicilia e Sardegna, tempo asciutto altrove.

Temperature minime in calo specie al Centro Nord, massime invece stabili o in lieve aumento.

(Centro Meteo Italiano)