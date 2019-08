Cartoline da L’Aquila: Santa Maria di Collemaggio

Nel giorno del Corteo della Bolla, la cartolina da L’Aquila che vi propone il Capoluogo non può che raffigurare la Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

È qui che il 29 agosto del 1294 fu incoronato Papa Celestino V ed è sempre qui, nella magnifica basilica di Santa Maria di Collemaggio, che dal 1327 sono ospitate le spoglie del pontefice, conservate all’interno del mausoleo di Celestino V realizzato nel 1517 da Girolamo da Vicenza, maestro di Andrea Palladio.

La Porta Santa, sulla facciata laterale, verrà aperta oggi al termine del corteo della Bolla dal cardinale Giuseppe Bertello. Il Giovin Signore durante il Corteo porterà con sé il ramo d’ulivo del Getsemani con il quale, intorno alle 18, il Cardinale Bertello, all’Aquila su invito dell’Arcivescovo, Cardinale Giuseppe Petrocchi, busserà per tre volte alla Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio per ordinarne l’apertura.

Sarà questo il momento ufficiale in cui comincerà l’indulgenza plenaria voluta dal Papa Santo Celestino V nel 1294. Il primo Giubileo della storia, che durerà fino alla sera di giovedì 29 agosto, quando il Cardinale Petrocchi chiuderà la Porta Santa.

Indubbiamente uno dei simboli della città, la Basilica di Collemaggio ha resistito alla furia distruttrice del terremoto del 2009 forse meglio rispetto ad altri monumenti cittadini poichè nell’aprile di quell’anno erano in corso lavori con ponteggi che ne coprivano la facciata.

I danni furono comunque rilevanti: si verificarono crolli nell’area presbiteriale e del transetto oltre che la distruzione della parte terminale della navata principale che causò l’abbattimento pressoché totale del pregiato organo a canne — peraltro restaurato pochi anni prima — e della volta a crociera della prima campata dell’abside.

Durante il crollo rimase danneggiato anche il mausoleo di Celestino V le cui spoglie, integre, vennero recuperate nei giorni successivi. Per alcuni anni sono state ospitate nell’Oratorio di San Giuseppe dei Minimi.

Il 28 aprile 2009 Collemaggio ricevette la visita di papa Benedetto XVI,

Nei primi mesi successivi al sisma, la basilica venne messa in sicurezza e rivestita con una copertura provvisoria: la prima parziale riapertura avvenne il 24 dicembre 2009 quando Collemaggio prese il titolo di procattedrale essendo la cattedrale dei santi Giorgio e Massimo totalmente inagibile: una messa di Natale indimenticabile in uno dei momenti più difficili della storia dell’Aquila.

Il 25 novembre 2015 si è dato inizio ai lavori di restauro, finanziati e sponsorizzati dall’Eni.

Oltre che nella ricostruzione del transetto, l’intervento – guidato e supervisionato dalla Soprintendenza – si è concentrato sul ripristino strutturale dei 14 pilastri della navata, sei dei quali avevano riportato danni gravissimi; i lavori hanno riguardato anche le murature, le stuccature, gli affreschi e la facciata.

“Collemaggio è tornata“: titolavamo così il 20 giugno del 2017 per celebrare uno degli eventi post sisma più attesi dagli aquilani. Da quel giorno, dopo la benedizione dell’Arcivescovo Giuseppe Petrocchi, Collemaggio è tornata ad essere aperta e fruibile al culto, dopo i lavori post sisma durati due anni– 14 milioni in tutto, compresi i fondi per il Parco del Sole – finanziati dall’Eni. A tornare fra le mura della Basilica anche le spoglie di Celestino V, per tutto il corso dei lavori ospitate nell’Oratorio di San Giuseppe dei Minimi.

A condurci fra simboli e arte nella storia di questo magnifico monumento, in quell’occasione fu Maria Grazia Lopardi, “la signora di Collemaggio”

La Lopardi in questi anni si era battuta affinchè gli interventi di restauro non inficiassero i giochi solari, straordinari effetti dei sapienti costruttori medievali: alla fine, il gioco di luci dell’Assunta è stato preservato dopo accese polemiche, la raccolta di 1100 firme ed una lettera al Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini.

E anche quest’anno ha incantato decine di persone

Il via vai di turisti e aquilani nei mesi immediatamente successivi al restauro è stato continuo: simbolo del grande attaccamento della città a questo simbolo finalmente restaurato, a otto anni dal sisma.

Ma è stata anche teatro di tanti eventi: il primo luglio 2018 la Basilica è stata protagonista della prima messa da cardinale di S. E. Giuseppe Petrocchi.

Ad agosto dello stesso anno l’inaugurazione del Parco del Sole – altra parte dei fondi Eni – ha restituito alla città un pezzo importante: anche qui non sono mancate le polemiche, dalla presenza dell’Amphitheater di Beverly Pepper al taglio degli alberi all’ingresso.

Nel frattempo, sono continuati altri interventi nella zona: dalla riqualificazione dei giardinetti sul viale di Collemaggio al ritorno a “casa” dell’organo, con le operazioni di rimontaggio tra turisti e aquilani che visitano la basilica. Quest’ultimo era stato quasi completamente distrutto dal terremoto del 2009 l’organo a canne risalente al XVII secolo che è tornato proprio dove si trovava prima del sisma



Quale palcoscenico più magico di Collemaggio per Francesco De Gregori o Riccardo Cocciante, che hanno fatto sognare migliaia di persone con i loro versi?



Spettacolo che si è ripetuto in questi giorni del 2019: da Brignano a Il Volo, la Basilica di Santa Maria di Collemaggio resta protagonista indiscussa

La storia della Basilica di Collemaggio e il testo della Bolla del Perdono scritti in Braille sono su un pannello, all’ingresso della Basilica, nel segno di una Perdonanzaancora più inclusiva