Vincenzo Salemme a L’Aquila, pit stop in dolcezza

L’AQUILA – Vincenzo Salemme a L’Aquila. Il noto attore è in città e si è lasciato tentare dai dolci aquilani, della pasticceria Caesar.

La notizia diffusa attraverso i canali social, con la foto pubblicata sulla pagina Facebook della pasticceria, in cui Vincenzo Salemme posa assieme ai titolari dell’attività.

Non è dato sapere il motivo della presenza dell’attore campano a L’Aquila. Ciò che è certa, con tanto di foto a testimonianza, è stata la tappa nella gelateria di Piazzale Giuseppe Porto. In questi giorni, del resto, può capitare di incontrare personaggi del mondo dello spettacolo, con i numerosi eventi della Perdonanza in corso. Ieri Il Capoluogo aveva mostrato le foto del pranzo aquilano del trio Il Volo, a L’Aquila per l’esibizione del quarto giorno di Perdonanza, a Collemaggio.

Tra arte, spettacoli, riti religiosi e tradizioni, L’Aquila, divenuta teatro a cielo aperto per sette giorni, regala anche piacevoli incontri a sorpresa, tra un dolce e una risata.