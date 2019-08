Dopo il successo del concerto del trio Il Volo, proseguono gli eventi legati alla 725esima Perdonanza Celestiniana: oggi è il giorno di L’Aquila suona.

La Perdonanza Celestiniana va avanti e non si ferma l’atmosfera di festa e riflessione liturgica all’Aquila; nonostante il maltempo dei primi giorni infatti gli spettacoli e gli eventi collegati stanno registrando un buon riscontro di pubblico.

Dopo il sold out per Enrico Brignano e il trio Il Volo, oggi è la giornata di “L’Aquila suona”, happening di artisti e band musicali dislocati in tutti gli angoli, cortili e piazze del centro storico recuperato.

Oltre 40 spettacoli in piazze, vie angoli e cortili del centro storico: 25 i luoghi del centro storico coinvolti.

Alcune immagini dell’edizione 2018 di L’Aquila suona

“L’Aquila Suona”prenderà il via alle ore 17 e andrà avanti fino a tarda sera, con gruppi musicali, corali, spettacoli d’acqua e così via, in piazze, vie, angoli e cortili di alcuni palazzi storici recentemente restaurati e messi gentilmente a disposizione dei proprietari. Istituite delle navette gratuite.

Di seguito, il programma completo

PIAZZA DUOMO

Special Olympics Team L’Aquila

ore 17 | “Alla scoperta delle ferratelle: un dolce per condividere un messaggio di inclusione”

FONTANE DANZANTI

ore 21 e a chiusura | SPETTACOLO DI LUCI,

ACQUA E MUSICA

ASS. SPORT. DILETT. – L’AQUILA 1927

ore 21.30 | L’AQUILA CALCIO SEI PARTE DI ME

BLUE HOLE

ore 22 | PRESENTAZIONE CD – BEHIND THE COURTAINS

DIP PARPOL

ore 22.30 | DIP PARPOL IN BIG ROCK

CORTILE PALAZZO DELL’EMICICLO

ASD PROGETTO RITMICA

ore 20.30 | UN ARCOBALENO DI EMOZIONI

A.S.D. FREE TIME L’AQUILA

ore 21.30 | PRESENTAZIONE SQUADRA CALCIO A 5 PROMOSSA IN SERIE B

Laura Ciriaco canta Macerie

IMPRONTE D’AUTORE

ore 22 | IMPRONTE D’AUTORE – STORIE E POESIE IN MUSICA: DE GREGORI, DE ANDRE’, GUCCINI

MAKING MOVIES

ore 23 | DIRE STRAITS TRIBUTE BAND

PIAZZA REGINA MARGHERITA

VELEAND BAND

ore 21.30 | CONCERTO

UTOPIA

ore 23 | INEDITI E COVER

LARGO TUNISIA

D.A.M.N.

ore 21 | SOUL – RITM’N BLUES

I FABBRICANTI DI SOGNI

ore 23 | I FABBRICANTI DI SOGNI IN CONCERTO

PIAZZA CHIARINO

PERFORMING ART CENTER L’AQUILA

ore 18 | ACCOGLIERE INCLUDENDO: LABORATORI ARTISTICI, DIDATTICA, SPETTACOLO DI DANZA

E ARTI PERFORMATIVE

SHADE OF BLUE BAND

ore 21.30 | FUNKY/JAZZ INTERNATIONAL HITS

LINGUE SCIOLTE

ore 23 | POP – ROCK

SAGRATO SAN BERNARDINO

ASSOCIAZIONE POLIFONICA TEMPERA

ore 20.30 | CONCERTO DI FOLKLORE ABRUZZESE

Corale Gran Sasso

ore 20.30 | CORO

Coro della Portella

ore 20.30 | CORO

ASS. CORALE IL NARCISO

ore 20.30 | CONCERTO DI CANTI POPOLARI ABRUZZESI

PALAZZETTO DEI NOBILI

ARMONIE D’ARGENTO

ore 21.30 | EXULTAT GAUDIO PATER JUSTI

PIAZZA PALAZZO

TONY DI GABRIELE

ore 21.30 | CHITARRISTA ACUSTICO – FINGHERSTYLIST

TRAVERSA DI VIA VERDI

GIULIA MUSEO DUO

ore 21.30 | POP-SOUL

CHIESA S. MARIA DEL SUFFRAGIO

CORALE 99

ore 20 | CON ORCHESTRA

MUSICHE ANTONIO VIVALDI

PORTICI CORSO FEDERICO II

MARCELLO VISCONTI

ore 21.30 | FISARMONICA

BASILICA MINORE DI S. GIUSEPPE ARTIGIANO

(Via Sassa)

ASS. MUSICALE ATHENA

ore 21.30 | ORCHESTRA DA CAMERA AQUILANA

DIRETTORE Carmine Gaudieri

SOPRANO LUCIA VACCARI

CORTILE PALAZZO NATELLIS-ALESSANDRI

ILARIA DE AMICIS

ore 21.30 | EMPATIE MUSICALI

CORTILE PALAZZO CAPPA

DANIELE SALVAGNO & ANGELO MORDENTE

ore 21.30 | DUO FLAUTISTICO

CLARA GIZZI & DANA STANCU

ore 22.30 | VIOLINO E ARPA

PALAZZO DI PAOLA

ACCADEMIA MUSICALE – O.S.A. – OFFICINA SCUOLA ARTE

ore 21.30 | MANUEL VIRTÙ – LIUTO

LAUDE NOVELLA – musica Ai TEMPi DI CELESTINO V

CORTILE PALAZZO CIOLINA

(Corso Principe Umberto)

MANDRAGAL EARLY MUSIC ENSAMBLE

ore 21.30 | CUNCTI SIMUS CONCANENTES

SUONI CANTI DANZE DI PELLEGRINAGGIO MEDIEVALI

CORTILE CIOLINA

(Corso Vittorio Emanuele)

CONSERVATORIO

ore 21.30 | SESSION MUSICA CLASSICA IN CORTILE

PALAZZO CIPOLLONI

THEATEMA

ore 21 | COLLEGIUM ARNIENSE

TEATRO DEGLI STRUMENTI ANTICHI

M° DIONIGI RENDA

ore 22 | CONCERTO LIRICO

soprano A. MORELLI, pianoforte f. CALTAGIRONE

ANGOLO VIA SIMONETTO

HUB-C – CULTURA, LUOGHI, PERSONE

DALLE ORE 18.30 – SPETTACOLO ITINERANTE

LETTERA PER AMORE (CERCHIAMO LE PAROLE)

HOTEL SAN MICHELE

TEATRI RIUNITI D’ABRUZZO

DALLE ORE 18.30 | GRAND HOTEL TEATRO COMEDY

TEATRO IN CAMERA D’ALBERGO – APERITIVO TEATRALE

CORTILE PALAZZO CAPPA CAPPELLI

ALTAIR

ore 21.30 | I MENESTRELLI DELL’AMORE

SERENATE NAPOLETANE IN RICORDO DI G. MARTELLI

AUDITORIUM PARCO DEL CASTELLO

CORALE FOLKLORISTICA ROCCA DI CAMBIO

DALLE ore 20.30 | FOLKLORE E TERRITORIO , SCUOLA DI CANTO DI ALTO PERFEZIONAMENTO.

CONCERTO DEI SOLISTI DELLA SCUOLA DI CANTO DEL M° A. MARTINELLI

SCHOLA CANTORUM SAN SISTO

CONCERTO

PIAZZETTA NOVE MARTIRI

SAX AROUND

ore 21.30 | ENSEMBLE DI SASSOFONI

ORCHESTRA GIOVANILE

PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA

SEI L’AQUILA

DALLE ORE 18.30 | CHILLED – MUSIC FOR BODY AND SOUL

VIE DEL CENTRO STORICO

A.C.R.S.D. – PICCOLA COMPAGNIA EQUIVOCA

DALLE ore 19 | SPETTACOLO ITINERANTE

GRAN PARATA – ARTE DI STRADA

Non solo L’Aquila suona: gli altri eventi di questa quinta giornata di Perdonanza

Questa mattina c’è anche il mercato di Fiva Confcommercio, alla Villa Comunale che proseguirà fino a mercoledì 29 agosto.

Nel pomeriggio invece c’è una Perdonanza “salutista” con la Maratona della Solidarietà, che partirà alle 15,30 dalla Piazza del Convento di San Basilio a cura degli Amici di San Basilio, i Lions, Need Youth Foundation.

“La perdonanza patrimonio immateriale dell’umanità: Il percorso di candidatura” è l’incontro di sensibilizzazione organizzato alle 17 nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, sede del Comune dell’Aquila.

Ci sarà Elena Sinibaldi, funzionario dell’ufficio Unesco del Mibac.

Parteciperanno: il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, Gianni Letta, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandra Vittorini, soprintendente della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città dell’Aquila e i Comuni del cratere, modera Massimo Alesii, portavoce del Comitato Perdonanza.

“Per crucem ad lucem”: alle 18 verrà presentata nella Basilica di Collemaggio la Croce del Perdono realizzata e donata alla città da Laura Caliendo e Gabriele Di Mizio.

La croce andrà in omaggio al cardinale Giuseppe Bertello, delegato all’apertura della Porta Santa.

“I Menestrelli dell’amore, le serenate”, è lo spettacolo a ingresso gratuito che andrà in scena a Palazzo Cappa Cappelli alle 21.

Le antiche serenate napoletane nel cuore del capoluogo d’Abruzzo: alla chitarra, Valentina Febo, Vincenzo Guglielmi, Ilaria Tancredi; al Mandolino, Mario Dioniso e Arnaldo Ettore, i cantanti, Mauro Di Carlo, Renato Savarese, Clemente Franciosi. Le Sciantose, Serena Profeta, Serena Renzullo, Arianna Di Berardo e le poesie di Ciro Improta.

L’ideazione è la regia sono a cura dell’associazione Altair ed Hevea: Enrica Liaci, Barbara Guida e Marzia Placidi.

Lo spettacolo è stato ideato in ricordo dell’amico regista Giovanni Martelli.

Questa sera ci sarà ancora anche la Tenda del Perdono alla Villa Comunale, dalle 20 alle 24.

Queste le modifiche temporanee alla viabilità cittadina a L’Aquila in occasione della 725esima Perdonanza Celestiniana.

Le modifiche interesseranno gran parte del centro storico per consentire le manifestazioni, gli eventi e le cerimonie religiose legate alla Perdonanza.

CENTRO STORICO:

Corso Federico Il (tratto via XX Settembre/via Battisti)

Istituzione in del divieto di transito e del divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri nei seguenti giorni:

e dal 23 al 26 agosto, dalle ore 20:00 alle ore 2:00 del giorno successivo; e il 27 agosto dalle ore 17:00 alle ore 2:00 del giorno successivo; e il 28 agosto dalle ore 11:00 alle ore 2:00 del giorno successivo; e il 29 agosto 2019 dalle ore 17:00 alle ore 2:00 del giorno successivo.

Dal 23 al 26 agosto è consentito il transito ai veicoli dei residenti ed autorizzati A.P.U.; è consentito il transito in direzione Via XX Settembre per i veicoli provenienti da Via dei Giardini.

Via XX Settembre (tratto Via Sant’Andrea/Viale Crispi)

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri dal 23 al 29 agosto 2019, dalle ore 20:00 alle ore 1:00 del giorno successivo.

Piazza Duomo

Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su tutta la piazza dalle ore 6:00 del 22 agosto 2019 alle ore 20:00 del 25 agosto 2019. E’ consentita la circolazione dei veicoli dell’organizzazione muniti di apposito pass.

Piazza Fontesecco

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su tutta la piazza in data 25 e 26 agosto 2019 dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Piazza San Basilio

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri nella porzione di piazza adiacente il Monastero di San Basilio in data 27 agosto 2019 dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Piazza Battaglione Alpini (tratto compreso tra l’infopoint e corso Vittorio Emanuele)

Istituzione di un’area di sosta riservati ai veicoli a servizio di persone con disabilità munti di apposito contrassegno nelle fasce orarie di vigenza dell’area pedonale urbana dal 23 al 31 agosto.

Fiera della Perdonanza 25 agosto, dalle ore 7 alle ore 21, istituzione:

divieto di sosta, ambo i lati o su tutta la piazza, con rimozione forzata degli ingombri, in Via e Piazza San Bernardino, Largo Pischedda, Corso Vittorio Emanuele (portici), Via Tedeschi (tratto via Maiella/via Signorini Corsi); e del divieto di transito nelle vie di cui al punto che precede e in Corso Federico II, tratto Via Battisti – Piazza Duomo.

“L’Aquila Suona”

In data 27 agosto, dalle ore 17:00 alle ore 2:00 del giorno successivo, l’interdizione alla circolazione veicolare, senza eccezioni ed in deroga alla disciplina dell’Area Pedonale Urbana in relazione alla circolazione dei residenti, mediante l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta (ambo i lati o su tutta la piazza) delle seguenti aree di circolazione:

Piazza Battaglione Alpini; Largo Tunisia; e CorsoVittorio Emanuele Il; Via Garibaldi; Piazza Chiarino; Piazza Regina Margherita; Corso Principe Umberto; Piazza Palazzo; Piazza Santa Margherita; Via Verdi; Via e Piazza San Bernardino; Via Panfilo Tedeschi (tratto via Maiella/via Signorini Corsi); Largo Pischedda; Piazza IX Martiri; Piazza Duomo; Corso Federico Il (tratto via Battisti/piazza Duomo).

Corteo del Fuoco del Morrone

In data 23 agosto, dalle ore 19:00 e limitatamente al tempo necessario al passaggio del corteo, istituzione del divieto di transito veicolare lungo il seguente percorso: Piazza S. Bernardino, Via S. Bernardino, Corso Vittorio Emanuele Il, Piazza Duomo, Corso Federico Il, Viale Crispi (tratto Via XX Settembre/viale Collemaggio).

AREA BASILICA S. MARIA DI COLLEMAGGIO

In data 23, 25, 26 e 29 agosto, dalle ore 18:00 alle ore 1:00 del giorno successivo, istituzione del divieto di transito, eccetto residenti e autorizzati, e del divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri, nelle seguenti strade:

Via Caldora (tratto tunnel Collemaggio/viale Collemaggio); Via Girolamo da Vicenza (tratto tunnel Collemaggio/via Cencioni), con eccezione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico, Viale Collemaggio.

Dalle ore 8.00 del 23 agosto alle ore 20.00 del 30 agosto, l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri, con eccezione per i veicoli dell’organizzazione in Via Josè Maria Escrivà.

Dalle ore 14.00 del 23 agosto 2019 alle ore 24.00 del 29 agosto, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri nelle aree destinate ai posteggi istituiti nell’ambito del Mercato Stagionale Perdonanza in Viale XXIV Maggio e Via D’Annunzio e del senso unico di marcia nella strada di collegamento di Via D’Annunzio con Via XXIV Maggio, con medesimo senso di percorrenza.

CORTEI DELLA BOLLA DEL PERDONO 28 e 29 AGOSTO

Istituzione di un divieto di sosta ambo i lati (o su tutta la piazza), con rimozione forzata degli ingombri dalle ore 11:00 alle ore 22:00 del 28 agosto e dalle ore 17:00 del 29 agosto alle ore 2:00 del 30 agosto nelle seguenti strade e piazze:

Via Girolamo da Vicenza (tratto tunnel Collemaggio/via Cencioni); Via Caldora (tratto tunnel Collemaggio/viale Collemaggio); Viale Collemaggio; Viale Crispi (tratto viale Collemaggio/via XX Settembre); Corso Principe Umberto; Piazza Palazzo; Via Panfilo Tedeschi (tratto via Signorini Corsi/via Maiella); Via e Piazza San Bernardino; Largo Pischedda.

I suddetti divieti di sosta, stante l’istituzione dell’Area Pedonale Urbana, saranno in vigore fino alle ore 20:00 in Corso Federico Il (tratto via Battisti/piazza Duomo) Piazza Duomo e Corso Vittorio Emanuele Il.

Istituzione del divieto di transito il 28 agosto, dalle ore 11:00 sino a cessata esigenza, ed il 29 agosto 2019, dalle ore 17:00 sino a cessata esigenza, nelle seguenti strade e piazze:

Via Caldora (tratto tunnel/viale Collemaggio), via Bellisari, con eccezione veicoli autorizzati dall’organizzazione o diretti presso le strutture sanitarie presenti nell’area dell’ex presidio ospedaliero; Viale Collemaggio; Viale Crispi (tratto viale Collemaggio/via XX Settembre); Corso Federico Il; Piazza Duomo; Corso Vittorio Emanuele II; Piazza Palazzo; Corso Principe Umberto; Via e Piazza San Bernardino; Largo Pischedda; Via Tedeschi (tratto via Signorini Corsi/via Maiella), Via Verdi; e Via Girolamo da Vicenza (tratto tunnel Collemaggio/via Cencioni), con eccezione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico; Via XX Settembre (con eccezione per residenti e autorizzati con provenienza Tribunale e sino all’intersezione con via S.Andrea); Via Porta Napoli (con eccezione per i residenti con provenienza SS 17 e sino all’intersezione con via Piave).

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri dalle ore 14:00 alle ore 17:00 del 28 agosto in Piazza Battaglione Alpini, lato Parco del Castello.