Ennio Morricone: un saluto a L’Aquila per la Perdonanza

Il direttore d’orchestra Ennio Morricone saluta la città dell’Aquila in occasione della Perdonanza.

Questa 725esima Perdonanza non smette di stupire e tra sold out per gli eventi serali e un’atmosfera di festa gioiosa in città, arrivano anche i saluti del grande maestro e compositore Ennio Morricone, che a dispetto dell’età(91 primavere) si è mostrato anche molto tecnologico e ha affidato a Facebook un video messaggio, condiviso sulla pagina del maestro aquilano Leonardo De Amicis.

De Amicis ieri era ha diretto la Grande Orchestra Sinfonica dei Conservatori, composta da giovani talenti provenienti da tutti i conservatori d’Italia, che hanno accompagnato il concerto del trio Il Volo.

“Un caro saluto a tutta L’Aquila, a tutto il popolo, al sindaco, in ricordo di quella terribile notte del terremoto di 10 anni fa che ha scosso la coscienza onesta di tutta l’Italia. Saluto tutti gli artisti che sono lì, non posso esserci per diversi motivi, sono anziano, mi piace però che mi vediate così, contento di sentirvi attraverso le immagini. Tanti auguri, a presto, a migliorarvi ancora come avete fatto!”, è il messaggio di Ennio Morricone.

Morricone è molto amico della città ha partecipato anche ad alcune edizioni della Perdonanza e soprattutto, nel 2001, il sindaco Biagio Tempesta gli conferì la cittadinanza onoraria.

Nel 2016 Morricone ha ricevuto l’Oscar conferito per la colonna sonora del film “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino.