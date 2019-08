Danza, Paq center avvia nuovo anno accademico

Il Paq Center si appresta ad avviare un nuovo accademico presso la sede di via Ulisse Nurzia a L’Aquila.

Sotto la regia di Alice Cimoroni ed Eleonora Pacini, le lezioni al Paq Center ricominceranno a settembre, con una settimana di open day per tutte le discipline da martedì 2 a venerdì 13 settembre.

Il Paq Center dell’Aquila (Performing Art Center) è il primo aperto in Centro Italia dove è possobile approcciare a una serie di discipline che vanno dalla danza aerea all’hip hip, passando per la classica, la danza moderna, contemporanea, contaminazione, ma anche l’innovativo lindy hop con Ginger Swing, ballo afroamericano nato ad Harlem, New York, negli anni ’20, o il voguing e waaking, stili di ballo ispirati rispettivamente alle pose plastiche delle modelle che appaiono nelle sfilate e alle dive hollywoodiane del cinema muto.

Voluto da Alice ed Eleonora , ballerine e coreografe aquilane con percorsi professionali importanti, che prima di tutto però amano definirsi mamme.

Il Paq Center sarà presente anche questa sera all’interno della rassegna “L’Aquila suona”, con uno spettacolo organizzato a Piazza Chiarino.

Questo il programma:

Ore 18:00-19:00 attività didattiche per bambini e laboratori di movimento creativo e danzabilitá con Atelier Kontempo’ rango.

Ore 19:00-20:30 social dance con i ragazzi di Ginger Swing (lezione di Swing)

Ore 20:30-22:00 estratto dallo spettacolo di danza “TWELVE” con i ballerini del PAQ Center coordinati da Alice Cimoroni e Eleonora Pacini.