Artelier, l’arte si impara facilmente con Catia Cutigni

Nasce a L’Aquila un anno fa, per la precisione l’8 settembre, un laboratorio d’arte.

Artelier, questo è il nome del laboratorio, offre corsi di disegno dal vero, pittura a olio e acrilico, doratura, decorazione pittorica e pittura ad acquarello.

I corsi sono rivolti a tutte le persone, dagli 8 anni in su (il su è volutamente indefinito, l’arte non ha età).

Chi è Catia Cutigni

Catia Cutigni, restauratrice di beni culturali, opera dal 1998 nel settore della didattica culturale in collaborazione con gli enti locali e con associazioni private.

Nasce a Viterbo, si sposa a Celano e giunge a L’Aquila per studio e per lavoro.

Laurea quadriennale in pittura conseguita presso l’Accademia delle Belle Arti di Roma; Master post laurea come Operatore dei Beni Culturali della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma; istruzione o formazione; Laurea Triennale in Restauro I Livello conseguita con 110 e lode presso l’Accademia delle Belle Arti a L’Aquila e Laurea Biennale Restauro II livello conseguita con 110 e lode sempre presso l’Accademia delle Belle Arti a L’Aquila.

Cutigni realizza questi corsi d’arte nella città dell’Aquila e ormai ha allievi che la seguono con costanza.

L’artista e docente è legata alla città che ha scoperto durante gli anni di studio all’Accademia prima del terremoto e nel 2009 ha svolto volontariato con Legambiente per la messa in sicurezza dei beni culturali dell’Aquila.

Catia Cutigni, i restauri

Importanti i suoi restauri nell’aquilano e nella Marsica.

Annoveriamo i più rilevanti e recenti: il restauro conservativo degli Affreschi della Cappella della Misericordia della Chiesa di S. Maria Valleverde in Celano, la progettazione e il restauro conservativo di un pavimento lapideo bicolore presso la Chiesa di S. Antonio Abate a L’Aquila, il restauro conservativo della statua lignea policroma di S. Antonio nella Parrocchia S. Antonio da Padova a Capistrello, il restauro Conservativo del portale lapideo con lunetta affrescata e dipinto murale cinquecentesco siti nella Chiesa di S.Sebastiano in Rosciolo (AQ).

Catia Cutigni, i corsi d’arte ARTELIER

I corsi di Artelier cominceranno il 9 settembre.

Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente orario per un massimo di 8 allievi per ogni corso:

Lunedì

10:00/12:00 Corso di Decorazione Pittorica

15:00/17:00 Corso di Disegno dal vero

17:00/19:00 Corso di Pittura olio e acrilico

Martedì

10:00/12:00 Corso di Decorazione Pittorica

15:00/17:00 Corso di Doratura

17:00/19:00 Corso di Pittura ad acquarello

Il laboratorio si trova in Piazzale Sant’Antonio, n°5.

Agli allievi saranno forniti durante il corso i seguenti materiali: cavalletto, reggipolso, stiratore e materiale didattico.

Saranno a carico degli allievi il materiale di consumo personale (pennelli, tavolozza, tele o altri supporti per dipingere, colori, ecc.).

Per iscriversi tramite contatto whatsapp ai corsi Artelier: 338 582 9504

