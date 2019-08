Antonio Del Fosco, arciere celanese ai Campionati Italiani Para-Archery

AVEZZANO – L’arciere Antonio Del Fosco parteciperà ai prossimi XXXII Campionati Italiani Targa Para-Archery.

La A.S.D. Arcieri Arcobaleno 13030 di Avezzano comunica che il proprio associato, Antonio Del Fosco, parteciperà ai prossimi XXXII Campionati Italiani Targa Para-Archery che si svolgeranno a Firenze dal 30 Agosto al 1 Settembre 2019, nella categoria Visually Impaired 1, riservata a persone non vedenti.

«Antonio, che è anche componente del Direttivo della stessa società con delega di Rappresentante degli Atleti, – spiegano dall’associazione – in un solo anno di attività arcieristica ha raggiunto questo importantissimo traguardo e da buon celanese quale è, sta dimostrando ogni giorno, in modo tangibile, che forza di volontà, dedizione e tenacia, possono vincere ogni disabilità. Motivo di orgoglio per Celano e la Marsica intera, ad Antonio auguriamo il meglio, consapevoli che non è un arrivo ma solo l’inizio si una storia sportiva tutta da scrivere. Buone Frecce Antonio!».

In bocca al lupo per l’imminente avventura sportiva anche dalla redazione del Capoluogo.it.