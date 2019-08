Perdonanza: Il Volo in concerto con un Ave Maria per L’Aquila

l’Ave Maria Mater Misericordiae è la loro canzone preferita e il trio Il Volo la dedicherà alla città dell’Aquila durante il concerto in programma questa sera per la Perdonanza al Piazzale del Perdono.

Sono stati proprio loro a svelarlo, durante un incontro con la stampa nazionale avvenuto questo pomeriggio a L’Aquila.

Boschetto e Barone prima delle prove per il concerto si sono concessi anche un boccone “al volo” tutto aquilano; hanno infatti pranzato nel cuore del centro storico al Connubio di Luca Totani.

E questa sera a fare da cornice naturale all’evento per la Perdonanza la facciata della Basilica di Collemaggio, illuminata ad arte e riportata al suo splendore dopo i lavori di ristrutturazione post sisma.

Il Volo è un trio di giovanissimi, Gianluca Ginoble, abruzzese di Roseto degli Abruzzi, Ignazio Boschetto e Piero Barone. 24 anni l’età media e già 10 anni di carriera alle spalle, festeggiati con un tour mondiale che farà tappa appunto anche all’Aquila per la 725esima Perdonanza Celestiniana.

“È una canzone ci sta molto a cuore e che dedichiamo a tutte le vittime e alle persone che hanno sofferto e che soffrono a causa del sisma”, ha detto al microfono del Capoluogo.it Ginoble.

“Un testo speciale e ricco di buoni sentimenti che speriamo arrivi al cuore degli aquilani che verranno a sentirci”, ha aggiunto.

L’Ave Maria si presenta come un inno alla vita e all’amore è stata cantata dal trio Il Volo anche a Papa Francesco durante l’ultima Giornata della Gioventù.

Il concerto organizzato per la Perdonanza si chiama Il Volo per L’Aquila – Spettacolo di Musica, racconti ed emozioni, una pieces preparata ad hoc proprio per la città, non solo per la Perdonanza, ma in una data importante, quella del decennale dal terremoto del 6 aprile 2009.

La serata dell’Aquila è un evento solidale, per cui per i posti a sedere c’erano dei biglietti venduti al prezzo simbolico di 10/15 euro, acquistabili da ieri mattina esclusivamente tramite la piattaforma EventBrite.it, dal portale dedicato alla Perdonanza Celestiniana. L’accesso al prato, in piedi, è invece libero e gratuito.

Sul palco insieme al Volo, la Grande Orchestra Sinfonica dei Conservatori, composta da giovani talenti provenienti da tutti i conservatori d’Italia diretti dal maestro aquilano Leonardo De Amicis.

Dopo L’Aquila proseguiranno il tour che culminerà con lo show del 24 settembre all’Arena di Verona; per questa data i biglietti, che per alcuni posti costavano anche 90 euro, sono andati sold out in pochissimi giorni.

La carriera di questi tre ragazzi è iniziata quando erano poco più che bambini, uniti poi hanno dato vita a un trio, che onora in Italia e all’estero, il bel canto italiano.

I tre ragazzi del trio Il Volo sono molto giovani ma tanto acclamati e celebrati in tutto il mondo; un percorso importante che rievoca li associa a un trio “mitico” del secolo scorso composto dai tenori Placido Domingo, Josè Carreras e Luciano Pavarotti.

E nel trio Il Volo c’è Gianluca Ginoble, vanto abruzzese che ha iniziato a cantare all’età di 3 anni insieme al nonno Ernesto. Partecipò in tenerissima età a vari festival di musica e competizioni regionali in Abruzzo, dove ha riscosso i primi successi.

Il salto a 14 anni, quando vinse il programma “Ti lascio una canzone”, con“ll mare calmo della sera” di Andrea Bocelli.

E quella vittoria è stata decisiva non solo per lui, ma anche per il destino dei suoi colleghi, infatti l’incontro con Barone e Boschetto è avvenuto proprio nel talent show, tutti e 3 erano considerati i migliori e alla fine è venuto quasi spontaneo mettere insieme il loro talento fondendoli ne Il Volo.

Un nome, una garanzia, perchè davvero stanno andando tanto lontano, su delle ali magiche, quelle delle musica!