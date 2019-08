La Fontana Luminosa in 99 frammenti, l’opera di Fabio Martinelli

L’AQUILA – Un’opera che crea un filo diretto, tra artista e spettatori. 99 tasselli per ricostruire, simbolicamente, la Fontana Luminosa. L’idea di Fabio Martinelli.

L’opera si propone come il risultato di una scomposizione in 99 frammenti di uno dei simboli della città dell’Aquila, la Fontana Luminosa. La particolarità? Gli spettatori, quindi tutti coloro che hanno potuto ammirarla, sono stati chiamati a partecipare attivamente all’originale espressione artistica. Come? Prendendo i tasselli da una conca – numerati dal numero 1 al 99, e ricostruendo con precisione l’immagine esatta della Fontana.

L’opera è stata esposta ieri, dalle ore 16 alle 20, lungo il Corso Vittorio Emanuele, davanti allo studio Roberto Grillo Fotografia. “I veri creatori sarete voi” aveva spiegato Fabio Martinelli. “Solo grazie ad un semplice gesto l’opera potrà prendere forma, ancora e ancora. Tanti piccoli tasselli andranno a comporre l’immagine di uno dei più importanti simboli aquilani”.

Obiettivo del lavoro artistico è creare un legame tra chi guarda e chi crea, con un’installazione collettiva sensibile ed emotiva. “Ognuno di noi – spiega ancora Fabio Martinelli è una parte fondamentale del grande mosaico della comunità ed ogni piccolo e singolo gesto è determinante per la crescita collettiva. Questo, non a caso, è solo l’inizio di un più grande progetto artistico, che potrà prendere vita in diverse fasi e grazie al vostro intervento. La Ricostruzione parte dall’interno”.

Infine, un ringraziamento doppio, per chi ha contribuito alla concretizzazione dell’iniziativa. “Un grazie speciale a Roberto Grillo, per la disponibilità che mi ha concesso affinché potessi installare la mia opera, e ad Ilaria Ferretti, che ha curato nei minimi dettagli il progetto”.