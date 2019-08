Incidente sul lavoro, giovane schiacciato da una sponda

BARETE – Grave incidente sul lavoro, giovane muore schiacciato da una sponda di un mezzo.

Intervento del 118 e due mezzi dei vigili del fuoco per un incidente sul lavoro a Barete.

Secondo le prime informazioni, il giovane, al lavoro in un cantiere, sarebbe stato schiacciato da una sponda di un mezzo di lavoro. Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso, ma per il ragazzo – A. P., classe 1988 – non c’è stato nulla da fare. Sul tragico incidente sono state avviate le indagini del caso ed è stata aperta un’inchesta da parte della procura. Il giovane stava lavorando presso l’impresa di famiglia.

In aggiornamento.