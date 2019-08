Fogne nuove già ostruite nella rinata Via Fortebraccio

L’AQUILA – Una settimana fa la riapertura di via Fortebraccio, con il cantiere smontato dopo i lavori partiti lo scorso maggio. Oggi arrivano già i primi problemi: fogne ostruite dal cemento.

A “Dillo al Capoluogo” la segnalazione di un lettore, con il video relativo, che mostra il tentativo di alcuni residenti di liberare, almeno in parte, le fogne dal cemento accumulatosi, fino a formare solidi blocchi.

Una problematica disagevole che necessita di essere risolta, per evitare che la situazione possa peggiorare con il tempo, anche in vista delle violente piogge di questi giorni.

Solo due mesi fa, alla nostra redazione, era giunta la segnalazione dell’inaccessibilità dei contatori su via Fortebraccio, per le delimitazioni agli spazi di accesso, a causa dei lavori in corso. Lavori recentemente ultimati e, solo dopo pochi giorni, sono sorti nuovi problemi per i residenti.

Fogne e disagi, giorni di maltempo e danni

Un altro dei disagi incontrati dai residenti del centro in questi giorni, per l’ondata di maltempo che ha colpito l’aquilano. A L’Aquila la conta dei danni è stata particolarmente lunga, soprattutto nella serata di sabato 24 agosto, dopo il violento temporale che si è scatenato in città a partire dalle 19. Infiltrazioni e allagamenti, auto bloccate al circuito di Collemaggio. Tra gli allagamenti, come già evidenziato dal Capoluogo, il Conad in zona Torrione, Palazzo Pica Alfieri, via Francesco Paolo Tosti, con un tombino completamente divelto. Necessaria, inoltre, la chiusura di Via Pescara, a causa di una voragine creatasi sull’asfalto, per i danni subiti dal condotto fognario.

