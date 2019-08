L’AQUILA – Aeroporto dei Parchi, riaperti i termini per l’affidamento in concessione.

Il settore Rigenerazione Urbana rende noto che sono stati riaperti i termini della gara per l’affidamento in concessione dell’Aeroporto dei Parchi, per attività di aviazione generale a uso protezione civile, sanitario, antincendio, turistico e sportivo. La nuova scadenza è stata fissata al 9 settembre. Bando e modulistica sono pubblicati sul sito internet del Comune, a questo indirizzo: http://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_335483_0_3.html

Il bando è stato pubblicato dopo la revoca della gestione a Xpress.