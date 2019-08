99 sport nuoto L’Aquila: Domenico D’Adamo nuovo head coach

99 sport nuoto L’Aquila: Domenico D’Adamo head coach della società



Ai blocchi di partenza la stagione agonistica della 99 sport nuoto L’Aquila.

Nonostante le notevoli difficoltà dovute alla chiusura dell’impianto comunale di Verdeaqua e la disponibilità limitata degli altri impianti presenti nel territorio, che hanno costretto gli atleti ad allenarsi fuori sede, i risultati raggiunti in tutte le categorie portano la squadra ad occupare una posizione di notevole livello nel panorama del nuoto agonistico regionale e nazionale.

Gli allenamenti riprenderanno dal 2 Settembre nel rinnovato impianto natatorio di Pizzoli, grazie all’ospitalità del Delfino Sport Village, in attesa della riapertura dell’impianto comunale di Verdeaqua e della disponibilità di spazi d’acqua, in orari e costi adeguati all’attività agonistica, nell’impianto comunale Ondina Valla.

La stagione agonistica riparte con un’importante novità: la collaborazione con il tecnico federale Prof. Domenico D’Adamo.

La società ha, infatti, avviato un contratto di collaborazione con uno dei tecnici italiani più bravi del panorama del nuoto nazionale; a dirlo sono i risultati ottenuti dagli atleti da lui allenati.

Domenico, di origini vastesi, professore di educazione fisica, un passato d’atleta ed allenatore di alto livello nella compagine sportiva del nuoto e dell’atletica leggera, vanta un curriculum natatorio eccezionale: ha collaborato, infatti, con le società più importanti del panorama italiano, come Team Lombardia, Aurelia Nuoto e Tiro a Volo e formato ed allenato atleti plurimedagliati come Ermanno Felice, Christian Miscione, Nicolangelo Di Fabio, Fabien Marciano e Cecilia Canuto che hanno conquistato notevoli medaglie nei campionati italiani, vantando, inoltre, numerose partecipazioni ai campionati europei assoluti e giovanili, alle universiadi, ed ai campionati mondiali.

Più volte convocato nello staff della Nazionale di nuoto, l’esperienza non manca di certo a Domenico, che ama insegnare la tecnica di nuoto come pochi.

La passione, la precisione e la dedizione allo sport gli hanno fatto conquistare negli anni la fama di “duro”, portandolo a pretendere il massimo prima da sé stesso e poi dagli altri in uno sport di alto livello come il nuoto.

Orgogliosi e soddisfatti i dirigenti della 99 sport nuoto L’Aquila per essere riusciti a concretizzare l’ambiziosa collaborazione; un passo importante a conferma che la Società continua a credere al futuro ed alla validità del percorso formativo e progettuale pensato e modellato per i propri atleti.

Domenico D’Adamo svolgerà la funzione di head coach della Società, sposando i valori nei quali ha sempre creduto la 99 sport nuoto L’Aquila: un programma strutturato per guidare ed accompagnare i giovani atleti al raggiungimento di obiettivi sfidanti attraverso una proposta tecnica di alto livello.

L’ambizioso progetto è quello di creare un’accademia del nuoto in una città che ha una grandissima potenzialità sportiva, ma anche grandissimi problemi a livello di impianti ed una scarsa attenzione dell’amministrazione alle esigenze delle compagini sportive; l’obiettivo è quello di formare giovani atleti e diventare un punto di riferimento per l’agonismo, non solo locale.

La sfida professionale, infatti, è creare una sinergia di intenti tra le compagini sportive, le Amministrazioni, l’Università di L’Aquila, e le scuole in generale, che possa andare incontro alle esigenze delle giovani generazioni di una città che sta rinascendo, a 10 anni dal sisma, che è sempre stata portabandiera dei sani valori dello sport.

Con l’arrivo di Domenico, la Società si propone di compiere un ulteriore passo avanti verso nuovi e ambiziosi obiettivi. Questa collaborazione ben rappresenta la volontà della 99 sport L’Aquila di investire nella squadra agonistica per un salto di qualità nel panorama del nuoto e l’opportunità di far crescere tutto il settore tecnico della squadra agonistica.

La società dà il benvenuto a bordo a Domenico e gli augura buon lavoro.