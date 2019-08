Perdonanza, terzo giorno: grande attesa per Brignano

È entrata nel vivo la 725esima Perdonanza celestiniana: nonostante il maltempo e la pioggia incessante di questi giorni, non si ferma l’atmosfera di festa in città.

Grande attesa questa sera per uno degli eventi clou di questa Perdonanza: lo spettacolo con il comico Enrico Brignano al piazzale di Collemaggio alle 21.30.

Lo spettacolo è gratuito, ma come anticipato dal Comitato Perdonanza era necessario prenotarsi tramite Eventbrite.it dal sito della Perdonanza, dalle 9.30 di ieri mattina.

Già pochissimi minuti dopo l’avvio delle prenotazioni l’evento è andato letteralmente sold out ma stamattina verranno messi a disposizione presso il Welcome Point di Piazza Duomo 100 tagliandi in più

Si tratta ovviamente di prenotazioni per i posti a sedere: sarà comunque possibile assistere allo spettacolo in piedi sul prato.

“Nel decennale del sisma, un abbraccio all’Aquila” è il nome dello spettacolo di Enrico Brignano per la Perdonanza, che torna a L’Aquila dopo alcuni anni per far ridere ma con uno scopo benefico: anni fa donò il suo cachet alla città, questa volta il compenso verrà dato ad Amatrice, paese duramente colpito dal sisma del 24 agosto 2016, per costruire un centro aggregativo.

Da questa mattina sarà inoltre possibile prenotarsi per il concerto del Il Volo in programma per domani sera.

Si tratta di un EVENTO SOLIDALE, con prenotazione obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite.it accessibile dal portale www.perdonanza-celestiniana.it a partire da 36 ore prima dell’evento

Acquisto biglietti di importi 10 e 15 Euro tramite piattaforma Eventbrite.it accessibile dal portale perdonanza-celestiniana.it a partire da questa mattina alle 9,30 e all’INFO POINT del Centro Turistico del Gran Sasso in Piazza Duomo all’Aquila. Posti riservati per disabili a cura Centro Servizi del Volontariato (info@csvaq.it).

Non solo risate, ma anche sport in questa domenica di Perdonanza.

Organizzata dall’Atletica L’Aquila, torna puntuale la Campestrina della Perdonanza, manifestazione all’interno dei programmi della 725esima Perdonanza Celestiniana.

Si tratta della prima delle tre giornate del Corrilaquila con Noi, messe a punto dall’Atletica L’Aquila; a seguire il 7 settembre il 4° Meeting Nazionale Città dell’Aquila di Miguel e Michela, il 28 settembre la 9^ Staffetta delle Scuole Medie di Miguel e Michela e Palio dei Quarti Aquilani e 4^ Staffetta del’Arcobaleno, quest’ultima per studenti diversamente abili.

La manifestazione, Campestrina della Perdonanza, giunta alla 40^ edizione, è una delle più longeve dell’Atletica L’Aquila, quella più viva nei ricordi di tanti aquilani e aquilane, che oggi invece portano a correre i loro figli.

Ci si può iscrivere fino a mezz’ora prima dell’inizio gare che avverrà alle ore 10,30. Categorie ammesse : esordienti C nati 2012 e successivi, B nati 2010 e 2011, A nati 2008 e 2009, ragazzi nati 2006 e 2007, cadetti nati 2004 e 2005. A tutti gli iscritti maglia in tessuto tecnico con logo a colori della manifestazione. Medaglia ricordo per tutti i partecipanti, premi per i primi tre di ogni categoria e ristoro.

Ci si può iscrivere per posta elettronica ai seguenti indirizzi: corfisch@gmail.com – sdn66z@gmail.com oppure per telefono (SMS al 3289667870) indicando cognome, nome, anno di nascita, recapito telefonico e l’eventuale associazione sportiva di appartenenza. Per Info: www.atleticalaquila.com.

Per gli amanti della bici ci sarà la Celestiniana ciclistica L’Aquila memorial BiancoFiore con partenza alle 8 da Piazza Duomo, a cura di Asd Cicli Rici.

A San Pietro della Ienca ci sarà il Sentiero del Perdono e della Pace, con partenza alle 6,30 con autobus dal terminal di Collemaggio, a cura del Cai L’Aquila.

Mentre a Piazza Duomo e su Corso Vittorio Emanuele ci sarà la Fiera Mercato della Perdonanza a cura di Fiva Confcommercio.

“Viva il gusto della vita” è l’evento organizzato nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni con la presentazione del libro del giornalista aquilano Carlo Gizzi, “Il gusto della vita”, a cura di Osvaldo Bevilacqua. L’evento è curato dal Centro Internazionale Studi celestiniani.

“Nolite timere- L’insegnamento di Pietro Celestino” è il docufilm che verrà proiettato alle 18,30 all’Hotel Castello, a cura di Concentus Serafino Aquilano.

Anche oggi infine alla Tenda del Perdono alla Villa Comunale ci sarà un momento di adorazione e riflessione, con possibilità di confessarsi.

Queste le modifiche temporanee alla viabilità cittadina a L’Aquila in occasione della 725esima Perdonanza Celestiniana. Le modifiche interesseranno gran parte del centro storico per consentire le manifestazioni, gli eventi e le cerimonie religiose legate alla Perdonanza.

CENTRO STORICO:

Corso Federico Il (tratto via XX Settembre/via Battisti)

Istituzione in del divieto di transito e del divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri nei seguenti giorni:

e dal 23 al 26 agosto, dalle ore 20:00 alle ore 2:00 del giorno successivo; e il 27 agosto dalle ore 17:00 alle ore 2:00 del giorno successivo; e il 28 agosto dalle ore 11:00 alle ore 2:00 del giorno successivo; e il 29 agosto 2019 dalle ore 17:00 alle ore 2:00 del giorno successivo.

Dal 23 al 26 agosto è consentito il transito ai veicoli dei residenti ed autorizzati A.P.U.; è consentito il transito in direzione Via XX Settembre per i veicoli provenienti da Via dei Giardini.

Via XX Settembre (tratto Via Sant’Andrea/Viale Crispi)

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri dal 23 al 29 agosto 2019, dalle ore 20:00 alle ore 1:00 del giorno successivo.

Piazza Duomo

Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su tutta la piazza dalle ore 6:00 del 22 agosto 2019 alle ore 20:00 del 25 agosto 2019. E’ consentita la circolazione dei veicoli dell’organizzazione muniti di apposito pass.

Piazza Fontesecco

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su tutta la piazza in data 25 e 26 agosto 2019 dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Piazza San Basilio

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri nella porzione di piazza adiacente il Monastero di San Basilio in data 27 agosto 2019 dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Piazza Battaglione Alpini (tratto compreso tra l’infopoint e corso Vittorio Emanuele)

Istituzione di un’area di sosta riservati ai veicoli a servizio di persone con disabilità munti di apposito contrassegno nelle fasce orarie di vigenza dell’area pedonale urbana dal 23 al 31 agosto.

Fiera della Perdonanza 25 agosto, dalle ore 7 alle ore 21, istituzione:

divieto di sosta, ambo i lati o su tutta la piazza, con rimozione forzata degli ingombri, in Via e Piazza San Bernardino, Largo Pischedda, Corso Vittorio Emanuele (portici), Via Tedeschi (tratto via Maiella/via Signorini Corsi); e del divieto di transito nelle vie di cui al punto che precede e in Corso Federico II, tratto Via Battisti – Piazza Duomo.

“L’Aquila Suona”

In data 27 agosto, dalle ore 17:00 alle ore 2:00 del giorno successivo, l’interdizione alla circolazione veicolare, senza eccezioni ed in deroga alla disciplina dell’Area Pedonale Urbana in relazione alla circolazione dei residenti, mediante l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta (ambo i lati o su tutta la piazza) delle seguenti aree di circolazione:

Piazza Battaglione Alpini; Largo Tunisia; e CorsoVittorio Emanuele Il; Via Garibaldi; Piazza Chiarino; Piazza Regina Margherita; Corso Principe Umberto; Piazza Palazzo; Piazza Santa Margherita; Via Verdi; Via e Piazza San Bernardino; Via Panfilo Tedeschi (tratto via Maiella/via Signorini Corsi); Largo Pischedda; Piazza IX Martiri; Piazza Duomo; Corso Federico Il (tratto via Battisti/piazza Duomo).

Corteo del Fuoco del Morrone

In data 23 agosto, dalle ore 19:00 e limitatamente al tempo necessario al passaggio del corteo, istituzione del divieto di transito veicolare lungo il seguente percorso: Piazza S. Bernardino, Via S. Bernardino, Corso Vittorio Emanuele Il, Piazza Duomo, Corso Federico Il, Viale Crispi (tratto Via XX Settembre/viale Collemaggio).

AREA BASILICA S. MARIA DI COLLEMAGGIO

In data 23, 25, 26 e 29 agosto, dalle ore 18:00 alle ore 1:00 del giorno successivo, istituzione del divieto di transito, eccetto residenti e autorizzati, e del divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri, nelle seguenti strade:

Via Caldora (tratto tunnel Collemaggio/viale Collemaggio); Via Girolamo da Vicenza (tratto tunnel Collemaggio/via Cencioni), con eccezione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico, Viale Collemaggio.

Dalle ore 8.00 del 23 agosto alle ore 20.00 del 30 agosto, l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri, con eccezione per i veicoli dell’organizzazione in Via Josè Maria Escrivà.

Dalle ore 14.00 del 23 agosto 2019 alle ore 24.00 del 29 agosto, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri nelle aree destinate ai posteggi istituiti nell’ambito del Mercato Stagionale Perdonanza in Viale XXIV Maggio e Via D’Annunzio e del senso unico di marcia nella strada di collegamento di Via D’Annunzio con Via XXIV Maggio, con medesimo senso di percorrenza.

CORTEI DELLA BOLLA DEL PERDONO 28 e 29 AGOSTO

Istituzione di un divieto di sosta ambo i lati (o su tutta la piazza), con rimozione forzata degli ingombri dalle ore 11:00 alle ore 22:00 del 28 agosto e dalle ore 17:00 del 29 agosto alle ore 2:00 del 30 agosto nelle seguenti strade e piazze:

Via Girolamo da Vicenza (tratto tunnel Collemaggio/via Cencioni); Via Caldora (tratto tunnel Collemaggio/viale Collemaggio); Viale Collemaggio; Viale Crispi (tratto viale Collemaggio/via XX Settembre); Corso Principe Umberto; Piazza Palazzo; Via Panfilo Tedeschi (tratto via Signorini Corsi/via Maiella); Via e Piazza San Bernardino; Largo Pischedda.

I suddetti divieti di sosta, stante l’istituzione dell’Area Pedonale Urbana, saranno in vigore fino alle ore 20:00 in Corso Federico Il (tratto via Battisti/piazza Duomo) Piazza Duomo e Corso Vittorio Emanuele Il.

Istituzione del divieto di transito il 28 agosto, dalle ore 11:00 sino a cessata esigenza, ed il 29 agosto 2019, dalle ore 17:00 sino a cessata esigenza, nelle seguenti strade e piazze:

Via Caldora (tratto tunnel/viale Collemaggio), via Bellisari, con eccezione veicoli autorizzati dall’organizzazione o diretti presso le strutture sanitarie presenti nell’area dell’ex presidio ospedaliero; Viale Collemaggio; Viale Crispi (tratto viale Collemaggio/via XX Settembre); Corso Federico Il; Piazza Duomo; Corso Vittorio Emanuele II; Piazza Palazzo; Corso Principe Umberto; Via e Piazza San Bernardino; Largo Pischedda; Via Tedeschi (tratto via Signorini Corsi/via Maiella), Via Verdi; e Via Girolamo da Vicenza (tratto tunnel Collemaggio/via Cencioni), con eccezione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico; Via XX Settembre (con eccezione per residenti e autorizzati con provenienza Tribunale e sino all’intersezione con via S.Andrea); Via Porta Napoli (con eccezione per i residenti con provenienza SS 17 e sino all’intersezione con via Piave).

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri dalle ore 14:00 alle ore 17:00 del 28 agosto in Piazza Battaglione Alpini, lato Parco del Castello.