Maltempo a L’Aquila, la conta dei danni

L’AQUILA – L’Aquila colpita da forti piogge e temporali nel secondo giorno di Perdonanza. Il giorno dopo si fa la conta dei danni e il risultato è un autentico bollettino di guerra.

Due automobili rimaste bloccate al sottopassaggio di Collemaggio, completamente allagato. Altre quattro vetture hanno rischiato di restare impantanate nel marasma di acqua creatosi sotto il violento temporale che, a partire dalle 19 della sera, ha colpito il capoluogo.

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, sul posto, per estrarre dalle automobili le persone a bordo delle due vetture bloccata. Nella auto soltanto i conducenti, che sono stati tirati fuori e stanno bene.

Allagato anche Palazzo Pica Alfieri, come anticipato ieri sera dal Capoluogo.

Turni raddoppiati per i Vigili del Fuoco,tantissime le richieste di intervento, molte delle quali ancora in coda. Tutti i mezzi a disposizione sono in azione e si sta procedendo dando la priorità alle situazioni più urgenti.

Intanto ieri è stata disposta la chiusura di Via Pescara, tra le strade più colpite dai disagi a causa del maltempo.

“A causa dei danni subiti dal collettore fognario, dovuti al violento temporale, è stata chiusa al transito via Pescara, nel tratto compreso tra via Panella e via Strinella. Le squadre del Comune dell’Aquila delle opere pubbliche e della protezione civile stanno lavorando ininterrottamente – insieme ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e alle altre forze dell’ordine – per ridurre il più possibile i disagi causati dal maltempo in vari punti della città”. Questo l’annuncio sulla pagina Facebook del Comune. Tra le strade allagate si segnala anche via Francesco Paolo Tosti e Zona Santanza.

Sui social molte le segnalazioni di danni subiti dagli automobilisti, in viaggio nel corso del violento temporale. Squarcio alla gomma, per un automobilista, al tombino divelto del bivio nei pressi del bar Le Fontanelle.

Allagato anche il Conad alla rotatoria del Torrione: persone rimaste bloccate per la grande quantità di acqua accumulatasi nel piazzale del supermercato. Diverse, poi, le attività commerciali allagate, per la grande maggioranza quelle con i locali sottostrada. I Vigili continuano a lavorare, ininterrottamente per riporatre la situazione alla normalità.