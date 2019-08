Calcio, De Angelis e Sciarra nel post L’Aquila-San Gregorio

Roberto De Angelis, tecnico del San Gregorio, ai microfoni della stampa.

“Abbiamo fatto una grande partita. Per quanto riguarda l’aggressività dei centrocampisti, c’è da dire che noi abbiamo iniziato prima la preparazione. Per me, quest’anno è facile indovinare i campi: ho 24 giocatori più che validi a disposizione. L’Aquila sicuramente arriverà con degli innesti, spero dopo la partita di ritorno. Sono certo che vincerà il campionato. Sperandio? Lui può giocare ovunque”.

Prosegue Andrea Sciarra, secondo allenatore de L’Aquila 1927.

“Queste partite ci servono per comprendere che questo sarà un campionato diverso. Abbiamo ancora bisogno di qualcosa. La partita mi è piaciuta, ma ci manca il risultato. Bisogna sempre rispettare ogni impegno, anche la Coppa. Siamo sempre L’Aquila Calcio. Sicuramente, facciamo i complimenti al San Gregorio. Mi sono piaciuti molto i nostri giovani: Rampini è entrato molto bene in partita”.