Tanti auguri Stefano

Tanti auguri a Stefano Grugnale per il suo compleanno!

L’eclettico e poliedrico parrucchiere pescarese delle Torri Camuzzi, Stefano Grugnale, compie oggi 38 anni.

Stefano è conosciuto come il “Renato Zero della costa”: infatti una volta spento il phon e posata la spazzola, ama divertirsi e far divertire gli amici con la sua splendida voce, con la quale imita perfettamente Renato Zero.

Talmente ricercato che spesso deve venire in trasferta anche all’Aquila alle feste dei suoi amici per deliziare le serate con il suo intrattenimento musicale.

Tifosissimo del Pescara calcio, è anche un ottimo pescatore e un abile cuoco, famosi sono i suoi piatti di pasta, cucinati rigorosamente ad almeno 4 miglia dalla costa.

Tanti auguri a Stefano anche da parte della redazione del Capoluogo.it.

E ricordati caro Stefano che, “chi magn’ da sol’ si strozz!”.