Simona Molinari chiude il Tagliacozzo Festival

La 35° edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate della Città di Tagliacozzo conclude con il concerto di Simona Molinari.

Dopo l’esibizione di ieri sera per a L’Aquila, sua città natale, in occasione dell’apertura della 725esima Perdonanza Celestiniana, Simona Molinari sarà a Tagliacozzo questa sera con“Sbalzi d’Amore” in programma al Chiostro di San Francesco alle ore 21.15.

Simona Molinari è reduce anche da un successo nel suo primo ruolo cinematografico, il film “C’è tempo” per la regia di Walter Veltroni, dove interpreta una cantante, è stato recentemente premiato con il Nastro d’argento.

“Sono emozionato di poter annunciare la presenza di una grande stella della musica italiana e una cara amica come Simona Molinari a Tagliacozzo Festival – dice Jacopo Sipari, direttore del Festival – Una edizione straordinaria come quella appena conclusasi non poteva non avere una delle sue perle più splendenti in Lei. Siamo onorati e felici di poter chiudere la programmazione con un concerto così bello”.

Sul concerto Simona Molinari ha detto: “dal mio esordio sono passati 10 anni e se riguardo le foto della mia prima partecipazione a Sanremo penso a quante cose sono cambiate da allora” dice l’artista: “il mondo cambia ed io con lui. L’unica costante rimasta intatta nel tempo è stata la quantità d’amore che ho messo in quello che facevo” È proprio l’amore che ha guidato l’artista in questi suoi primi 10 anni di carriera. Amore per la musica ma non solo. Amore per la vita, per il suo pubblico, per il suo team e per la sua storica band: la Mosca Jazz Band, con la quale dividerà il palco anche quest’anno.

In “SBALZI D’AMORE IN TOUR” Simona Molinari racconterà la sua evoluzione di donna e artista nei confronti di questo amore che da sempre considera “il motore della sua anima!”.

Cantautrice e musicista jazz tra le più apprezzate del panorama musicale italiano, Simona Molinari ha collaborato e duettato con artisti di fama mondiale tra i quali Al Jarreau, Gilberto Gil, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Lelio Luttazzi, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Fabrizio Bosso, Franco Cerri, Stefano Di Battista, Dado Moroni, Roberto Gatto, Roy Paci e Danny Diaz.

In Italia è maggiormente nota al pubblico per la hit radiofonica In cerca di te e per le due partecipazioni al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano “Egocentrica” e nel 2013 in coppia con il jazzista newyorkese Peter Cincotti con il brano “La Felicità” che ha raggiunto il Disco d’Oro.

L’artista è stata inoltre coinvolta nella colonna sonora del Film “Tiramisù” di Fabio De Luigi ed è stata impegnata in una lunga tournée che ha superato 100 concerti in Italia e nel mondo: dal Blue Note di New York al Teatro Estrada di Mosca, dall’Arena di Umbria Jazz al Premio Tenco solo per citarne alcuni.

“Maldamore” è il primo singolo estratto dal suo nuovo lavoro discografico, che ha confermato il suo grande talento.