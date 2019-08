Perdonanza, giorno due: programma e informazioni utili

L’AQUILA – Perdonanza 2019, oggi il secondo giorno.

Il via ufficiale della 725esima Perdonanza Celestiniana c’è stato ieri, con l’arrivo del Fuoco del Morrone, poco dopo le 19:30 sul prato di Collemaggio. Un prato bagnato dalla pioggia caduta incessantemente per tutta la giornata, che non ha fermato, però, gli aquilani e non accorsi per prendere parte al giubileo della rinascita.

L’ultimo tedoforo, dalla frazione di Pianola all’Aquila, è stato Leonardo Puca, giovane campione dell’Atletica L’Aquila. Il tripode della pace è stato acceso a terra e, solo in un secondo momento, portato sulla torre della Basilica.

Momenti celebrativi seguiti in diretta dal Capoluogo

Dopo l’accensione del Fuoco, nel teatro del Perdono allestito davanti alla Basilica di Collemaggio lo spettacolo gratuito “L’Aquila Rinasce”.

Perdonanza 2019, il programma di oggi

Piazza Duomo si accenderà a partire dalle 21,30, con il Viaggio nel mondo della luna di Micha van Hoecke, “Shine Pink Floyd Moon”. Nato da un’idea del celebre coreografo e regista russo-belga Micha van Hoecke, che ha creato il suo nuovo lavoro, Shine, partendo dalle indimenticabili canzoni dell’amata band inglese, che ha segnato un ponte tra rock e musica classica, affermandosi, nell’immaginario collettivo di tanti. Shine sarà, quindi, un viaggio sulla luna, ma anche qualcosa in più, tra follia e senno smarrito.

Mentre si ricorda quel “gigantesco balzo per l’umanità” con cui 50 anni fa l’Uomo fece i primi passi sulla luna, il coreografo Micha van Hoecke ci trasporta, a passi di danza, nel “mondo della luna”, in quella luna interiore che da sempre è associata all’interiorità dell’essere umano, alla sua anima, alla sua immaginazione. E talvolta anche alla sua follia.

Dopo lo strepitoso successo di pubblico e critica in occasione della prima mondiale tenutasi recentemente al Ravenna Festival, è in corso la tournée di SHINE Pink Floyd Moon, opera rock di Micha van Hoecke creata sulle canzoni della leggendaria band inglese – eseguite, per l’occasione, dal vivo dai Pink Floyd Legend – che è attesa oggi, 24 agosto, a L’Aquila in Piazza Duomo, nell’ambito della “725a Perdonanza Celestiana – il primo giubileo della storia”.

Perdonanza 2019, come prenotare i biglietti

Saranno i concerti de Il Volo e della Mannoia quelli per i quali è previsto il pagamento del biglietto.

Avendo recepito, tramite il Direttore Artistico, maestro Leonardo De Amicis, la volontà espressa da alcuni artisti presenti a titolo gratuito, di devolvere un simbolico incasso delle proprie serate al Conservatorio “A.Casella” dell’Aquila, affinché possa bandire delle Borse di Studio di specializzazione per i giovani Allievi Musicisti, sono state individuate opportune modalità affinché tutti coloro che vorranno partecipare ai Concerti de IL VOLO del 26 Agosto e di Fiorella Mannoia del 29 Agosto, possano devolvere un contributo di 10 o 15 euro a persona in funzione della disponibilità dei posti a sedere numerati.

L’accesso al prato di Collemaggio sarà libero.

Queste le procedure di accesso per singolo evento:

24 Agosto – ore 21,30 SHINE PINK FLOYD MOON – Piazza del Duomo

EVENTO GRATUITO con prenotazione obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite.it accessibile dal portale www.perdonanza-celestiniana.it a partire da 36 ore prima dell’evento

Posti riservati per disabili a cura Centro Servizi del Volontariato (info@csvaq.net)

25 Agosto – ore 21,30 – Teatro del Perdono – Loc. Piazzale di Collemaggio

Enrico Brignano – Nel decennale del sisma un abbraccio all’Aquila-

EVENTO GRATUITO con prenotazione obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite.it accessibile dal portale www.perdonanza-celestiniana.it a partire da 36 ore prima dell’evento

Posti riservati per disabili a cura Centro Servizi del Volontariato (info@csv.net)

26 Agosto – ore 21,30 Teatro del Perdono – Loc. Piazzale di Collemaggio

IL VOLO PER L’AQUILA – Spettacolo di Musica, racconti ed emozioni

Grande Orchestra Sinfonica dei Conservatori Italiani

Dirige il M.to Leonardo De Amicis

EVENTO SOLIDALE, con prenotazione obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite.it accessibile dal portale www.perdonanza-celestiniana.it a partire da 36 ore prima dell’evento

Acquisto biglietti di importi 10 e 15 Euro tramite piattaforma Eventbrite.it accessibile dal portale www.perdonanza-celestiniana.it a partire da 36 ore prima dell’evento e INFO POINT del Centro Turistico del Gran Sasso in Piazza Duomo all’Aquila.

Posti riservati per disabili a cura Centro Servizi del Volontariato (info@csv.net).

29 Agosto – 22.00 – Teatro del Perdono – Loc. Piazzale di Collemaggio

GRAN CONCERTO con FIORELLA MANNOIA, LUCA BARBAROSSA, PAOLA TURCI e NOEMI

Orchestra del Conservatorio dell’Aquila “A.Casella” diretta dal M.to Leonardo De Amicis.

EVENTO SOLIDALE, con prenotazione obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite.it accessibile dal portale www.perdonanza-celestiniana.it a partire da 36 ore prima dell’evento

Acquisto biglietti di importi 10 e 15 Euro tramite piattaforma Eventbrite.it accessibile dal portale www.perdonanza-celestiniana.it a partire da 36 ore prima dell’evento e INFO POINT del Centro Turistico del Gran Sasso

Posti riservati per disabili a cura Centro Servizi del Volontariato (info@csv.net)

Per gli EVENTI SOLIDALI del 26 e 29 Agosto il Comitato Organizzatore della 725° Perdonanza garantirà la disponibilità di:

– 600 posti a sedere (prime file) a 15 Euro + quota del gestore della piattaforma Eventbrite.it (€ 2,22)

– 1600 posti a sedere numerati a 10 Euro + quota del gestore piattaforma Eventbrite.it (€ 1,88)

Il pagamento online potrà avvenire solo con carta di credito e seguendo le indicazioni della piattaforma Eventbrite.it, attivate 36 ore prima di ogni evento.

Il Comitato Perdonanza, grazie alla collaborazione del Centro Turistico del Gran Sasso d’Italia, metterà a disposizione un punto prenotazioni e acquisto biglietti presso l’INFO POINT di Piazza Duomo per garantire a tutti la possibilità di partecipare compatibilmente con la disponibilità dei posti a sedere e dando anche la possibilità del pagamento in contanti, oltre che con carta di credito.

Ai disabili sarà riservato uno specifico servizio di accesso e prenotazione di un settore GRATUITO a cura del Centro Servizi Volontariato dell’Aquila (info@csv.net – tel.0862.318637).

Per informazioni, www.perdonanza-celestiniana.it e social network della Perdonanza Celestiniana.

Perdonanza 2019, modifiche alla viabilità

Queste le modifiche temporanee alla viabilità cittadina a L’Aquila:

Le modifiche interesseranno gran parte del centro storico per consentire le manifestazioni, gli eventi e le cerimonie religiose legate alla Perdonanza.

CENTRO STORICO:

Corso Federico Il (tratto via XX Settembre/via Battisti)

Istituzione in del divieto di transito e del divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri nei seguenti giorni:

e dal 23 al 26 agosto, dalle ore 20:00 alle ore 2:00 del giorno successivo; e il 27 agosto dalle ore 17:00 alle ore 2:00 del giorno successivo; e il 28 agosto dalle ore 11:00 alle ore 2:00 del giorno successivo; e il 29 agosto 2019 dalle ore 17:00 alle ore 2:00 del giorno successivo.

Dal 23 al 26 agosto è consentito il transito ai veicoli dei residenti ed autorizzati A.P.U.; è consentito il transito in direzione Via XX Settembre per i veicoli provenienti da Via dei Giardini.

Via XX Settembre (tratto Via Sant’Andrea/Viale Crispi)

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri dal 23 al 29 agosto 2019, dalle ore 20:00 alle ore 1:00 del giorno successivo.

Piazza Duomo

Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su tutta la piazza dalle ore 6:00 del 22 agosto 2019 alle ore 20:00 del 25 agosto 2019. È consentita la circolazione dei veicoli dell’organizzazione muniti di apposito pass.

Piazza Fontesecco

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su tutta la piazza in data 25 e 26 agosto 2019 dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Piazza San Basilio

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri nella porzione di piazza adiacente il Monastero di San Basilio in data 27 agosto 2019 dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Piazza Battaglione Alpini (tratto compreso tra l’infopoint e corso Vittorio Emanuele)

Istituzione di un’area di sosta riservati ai veicoli a servizio di persone con disabilità munti di apposito contrassegno nelle fasce orarie di vigenza dell’area pedonale urbana dal 23 al 31 agosto.

Fiera della Perdonanza 25 agosto, dalle ore 7 alle ore 21, istituzione:

divieto di sosta, ambo i lati o su tutta la piazza, con rimozione forzata degli ingombri, in Via e Piazza San Bernardino, Largo Pischedda, Corso Vittorio Emanuele (portici), Via Tedeschi (tratto via Maiella/via Signorini Corsi); e del divieto di transito nelle vie di cui al punto che precede e in Corso Federico II, tratto Via Battisti – Piazza Duomo.

“L’Aquila Suona”

In data 27 agosto, dalle ore 17:00 alle ore 2:00 del giorno successivo, l’interdizione alla circolazione veicolare, senza eccezioni ed in deroga alla disciplina dell’Area Pedonale Urbana in relazione alla circolazione dei residenti, mediante l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta (ambo i lati o su tutta la piazza) delle seguenti aree di circolazione:

Piazza Battaglione Alpini; Largo Tunisia; e CorsoVittorio Emanuele Il; Via Garibaldi; Piazza Chiarino; Piazza Regina Margherita; Corso Principe Umberto; Piazza Palazzo; Piazza Santa Margherita; Via Verdi; Via e Piazza San Bernardino; Via Panfilo Tedeschi (tratto via Maiella/via Signorini Corsi); Largo Pischedda; Piazza IX Martiri; Piazza Duomo; Corso Federico Il (tratto via Battisti/piazza Duomo).

Corteo del Fuoco del Morrone

In data 23 agosto, dalle ore 19:00 e limitatamente al tempo necessario al passaggio del corteo, istituzione del divieto di transito veicolare lungo il seguente percorso: Piazza S. Bernardino, Via S. Bernardino, Corso Vittorio Emanuele Il, Piazza Duomo, Corso Federico Il, Viale Crispi (tratto Via XX Settembre/viale Collemaggio).

AREA BASILICA S. MARIA DI COLLEMAGGIO

In data 23, 25, 26 e 29 agosto, dalle ore 18:00 alle ore 1:00 del giorno successivo, istituzione del divieto di transito, eccetto residenti e autorizzati, e del divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri, nelle seguenti strade:

Via Caldora (tratto tunnel Collemaggio/viale Collemaggio); Via Girolamo da Vicenza (tratto tunnel Collemaggio/via Cencioni), con eccezione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico, Viale Collemaggio.

Dalle ore 8.00 del 23 agosto alle ore 20.00 del 30 agosto, l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri, con eccezione per i veicoli dell’organizzazione in Via Josè Maria Escrivà.

Dalle ore 14.00 del 23 agosto 2019 alle ore 24.00 del 29 agosto, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri nelle aree destinate ai posteggi istituiti nell’ambito del Mercato Stagionale Perdonanza in Viale XXIV Maggio e Via D’Annunzio e del senso unico di marcia nella strada di collegamento di Via D’Annunzio con Via XXIV Maggio, con medesimo senso di percorrenza.

CORTEI DELLA BOLLA DEL PERDONO 28 e 29 AGOSTO

Istituzione di un divieto di sosta ambo i lati (o su tutta la piazza), con rimozione forzata degli ingombri dalle ore 11:00 alle ore 22:00 del 28 agosto e dalle ore 17:00 del 29 agosto alle ore 2:00 del 30 agosto nelle seguenti strade e piazze:

Via Girolamo da Vicenza (tratto tunnel Collemaggio/via Cencioni); Via Caldora (tratto tunnel Collemaggio/viale Collemaggio); Viale Collemaggio; Viale Crispi (tratto viale Collemaggio/via XX Settembre); Corso Principe Umberto; Piazza Palazzo; Via Panfilo Tedeschi (tratto via Signorini Corsi/via Maiella); Via e Piazza San Bernardino; Largo Pischedda.

I suddetti divieti di sosta, stante l’istituzione dell’Area Pedonale Urbana, saranno in vigore fino alle ore 20:00 in Corso Federico Il (tratto via Battisti/piazza Duomo) Piazza Duomo e Corso Vittorio Emanuele Il.

Istituzione del divieto di transito il 28 agosto, dalle ore 11:00 sino a cessata esigenza, ed il 29 agosto 2019, dalle ore 17:00 sino a cessata esigenza, nelle seguenti strade e piazze:

Via Caldora (tratto tunnel/viale Collemaggio), via Bellisari, con eccezione veicoli autorizzati dall’organizzazione o diretti presso le strutture sanitarie presenti nell’area dell’ex presidio ospedaliero; Viale Collemaggio; Viale Crispi (tratto viale Collemaggio/via XX Settembre); Corso Federico Il; Piazza Duomo; Corso Vittorio Emanuele II; Piazza Palazzo; Corso Principe Umberto; Via e Piazza San Bernardino; Largo Pischedda; Via Tedeschi (tratto via Signorini Corsi/via Maiella), Via Verdi; e Via Girolamo da Vicenza (tratto tunnel Collemaggio/via Cencioni), con eccezione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico; Via XX Settembre (con eccezione per residenti e autorizzati con provenienza Tribunale e sino all’intersezione con via S.Andrea); Via Porta Napoli (con eccezione per i residenti con provenienza SS 17 e sino all’intersezione con via Piave).

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri dalle ore 14:00 alle ore 17:00 del 28 agosto in Piazza Battaglione Alpini, lato Parco del Castello.