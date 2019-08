725'PERDONANZA CELESTINIANA

Perdonanza: Brignano sold out in 3 minuti

Tanti aquilani questa mattina erano pronti con i pc alla mano per prenotare la propria sedia per Enrico Brignano, in programma domani per la Perdonanza. Purtroppo, nel giro di 3 minuti, le prenotazioni sono andate sold out.