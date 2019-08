Perdonanza, Brignano dona cachet ad Amatrice

Enrico Brignano donerà ad Amatrice il cachet della serata di domani sera a L’Aquila in occasione della 725esima Personanza Celestiniana.

Enrico Brignano, per metà abruzzese, è molto legato al territorio e come ha fatto anni fa con una serata a L’Aquila ha deciso di donare il compenso della serata di domani ad Amatrice, comune praticamente raso al suolo dalla forza distruttrice del sisma del 24 agosto 2016.

“In occasione dei festeggiamenti per l’evento della Perdonanza Celestiniana Enrico Brignano, tra una data e l’altra del suo tour estivo con lo spettacolo UN’ORA SOLA VI VORREI, passerà per l’Aquila per un incontro col pubblico. Per l’occasione, il comico trarrà spunto dal concetto del perdono, della solidarietà e, soprattutto, dalla bellezza di luoghi come L’Aquila, che sta riemergendo coraggiosamente come una fenice dal recente difficile passato, per far sorridere delle virtù e delle italiche pecche, con il suo consueto tono scanzonato e irridente”, fanno sapere dall’ufficio stampa dell’artista.

Brignano, per metà abruzzese, ha una ragione di più per essere felice di tornare nella sua regione d’origine, una motivazione nobile.

Con il denaro donato da Brignano verrà ultimata la costruzione di una casa di aggregazione per la popolazione terremotata.

“Per carità, un piccola pietra, ma significativa, soprattutto se si pensa che, in fondo, l’aiuto viene in ultima analisi dall’Aquila, città che ha subìto la stessa sorte”, scrivono ancora dall’ufficio stampa.

“C’è qualcosa di più bello di aiutare qualcuno attraverso il buonumore? Brignano lo fa così, concedendosi questa parentesi e abbracciando idealmente il suo pubblico”.

Il tour farà tappa ancora in Abruzzo, a Pescara, 26 e 27 agosto al teatro D’Annunzio.