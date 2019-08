Cento stendardi in centro storico per riscoprire L’Aquila Città dei Quarti.

È l’iniziativa dell’associazione Città di Persone – che riunisce residenti, commercianti e liberi professionisti del centro storico – con il gruppo di azione civica Jemo ‘nnanzi, patrocinata dal Comune dell’Aquila, presentata stamattina a Palazzo Fibbioni.

Riscoprire la città e la sua storia attraverso stendardi, locandine e pieghevoli: questo l’obiettivo dell’iniziativa divulgativa che già si può ammirare per le strade della città.

Dal Corso a piazza Duomo, da via Sassa alla Villa sono già tanti gli stendardi che simboleggiano i quattro quarti aquilani: San Pietro, Santa Maria Paganica, Santa Giusta e San Marciano.

I nomi storici dei quarti dell’Aquila – con una divisione simile a quella delle città toscane – derivano dai santi ai quali furono dedicate le prime chiese capo quarto, ciascuna collegata ad un particolare castello: la chiesa di San Pietro per il castello di Coppito, quella di Santa Maria per Paganica, quella di San Giovanni (oggi San Marciano) per Lucoli e quella di San Giorgio (oggi Santa Giusta) per Bazzano.