Pioggia e temporali a L’Aquila, disagi in città

L’AQUILA – L’Aquila e provincia sotto una violenta ondata di maltempo. A partire dalle ore 4 del mattino temporali sparsi hanno colpito diverse zone ricadenti nel territorio della provincia.

Pioggia battente, tuoni e fulmini non hanno risparmiato l’aquilano, portandosi dietro inevitabili disagi ai cittadini, alle abitazioni e alla viabilità.

Temporale in corso anche in queste ore nel capoluogo. Numerose le chiamate e le segnalazioni alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, allertati nella maggior parte dei casi per i diversi casi di infiltrazioni d’acqua fino ad ora verificatisi.

Tra le zone maggiormente colpite dai temporali Santa Barbara e Via XX Settembre.