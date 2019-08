Perdonanza 2019, al via il Giubileo nell’anno del decennale.

Poco dopo le 19:30 sul prato di Collemaggio, bagnato dalla pioggia caduta incessantemente per tutta la giornata, l’arrivo del Fuoco del Morrone e l’accensione del tripode della pace.

In viaggio dal 16 agosto, il Fuoco del Morrone è partito dalla Badia Morronese e ha attraversato la Valle Peligna, la Valle Subequana e l’aquilano fino ad arrivare a Collemaggio. Un itinerario simile a quello che Pietro Angelerio, una volta nominato Pontefice, percorse alla fine di agosto del 1294 per arrivare all’Aquila e ricevere le insegne papali nella Basilica di Collemaggio, da lui fatta costruire.

L’ultimo tedoforo, dalla frazione di Pianola all’Aquila è stato oggi Leonardo Puca, giovane campione dell’Atletica L’Aquila, vincitore degli assoluti italiani universitari che si sono svolti in città a maggio e quarto classificato ai campionati europei under 20 nei 400 ostacoli.

Il tripode della pace non sarà posto da subito sulla torretta della Basilica di Collemaggio: verrà acceso a terra e solo in un secondo momento portato sulla torre della Basilica.

Il Capoluogo in diretta con l’arrivo del Fuoco del Morrone a Collemaggio.

Dopo l’accensione del Fuoco, nel teatro del Perdono allestito davanti alla Basilica di Collemaggio lo spettacolo (gratuito) “L’Aquila Rinasce”

L’evento è ideato da Leonardo De Amicis e scritto con Paolo Logli, realizzato all’Aquila per L’Aquila, in occasione del decennale del sisma. La conduzione della serata, che ha come splendida scenografia la Basilica di Collemaggio, è affidata a Lorena Bianchetti.

Sul palcoscenico si avvicendano artisti straordinari: Gianni Morandi, Giancarlo Giannini, Amii Stewart, Paolo Vallesi, Simona Molinari, Piero Mazzocchetti, Stefano Di Battista, Vittoriana De Amicis e Franco Nero con il premio Oscar Vanessa Redgrave.

L’Orchestra Nazionale dei Conservatori d’Italia e i cori scelti tra le nostre illustri compagini residenti, tutti diretti dal Mº Leonardo De Amicis, fanno da colonna sonora a questo eccezionale evento.

Perdonanza 2019, la città attende il Fuoco del Morrone

Una 725′ edizione, quella della Perdonanza Celestiniana, densa di significati. Dalla rinascita a dieci anni dal sisma alla candidatura a patrimonio immateriale dell’Unesco: il 2019 è anno di svolta e conferme del messaggio di pace del giubileo aquilano.

In occasione del Giubileo nell’anno del decennale, L’Aquila, in ogni suo angolo, si veste di festa. Basta passeggiare in centro storico per respirare l’atmosfera speciale che la Perdonanza, tradizione senza tempo, porta con sé. Spuntano i colori dei quadri dall’ingresso e dal cortile di Palazzo Cappa Cappelli. Si tratta delle opere salvate dalle macerie del sisma del 2009, frutto della mano e del talento dell’artista aquilano Amleto Cencioni.

Palco e sedute allestiti in Piazza Duomo così come è pronto il palco imponente, montato al Piazzale di Collemaggio. Questa sera sarà la cornice delle esibizioni di grandi artisti nello spettacolo ‘L’Aquila Rinasce‘ ideato e scritto per la città della Perdonanza.

Qua e là, stendardi, bandiere e pannelli, a decorare le facciate di Palazzo Fibbioni e alcuni dei palazzi del centro.

Perdonanza 2019, limitazioni alla viabilità: info utili

In data 23 agosto, dalle ore 19:00 e limitatamente al tempo necessario al passaggio del corteo, istituzione del divieto di transito veicolare lungo il seguente percorso: Piazza S. Bernardino, Via S. Bernardino, Corso Vittorio Emanuele Il, Piazza Duomo, Corso Federico Il, Viale Crispi (tratto Via XX Settembre/viale Collemaggio).

AREA BASILICA S. MARIA DI COLLEMAGGIO

In data 23, 25, 26 e 29 agosto, dalle ore 18:00 alle ore 1:00 del giorno successivo, istituzione del divieto di transito, eccetto residenti e autorizzati, e del divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri, nelle seguenti strade:

Via Caldora (tratto tunnel Collemaggio/viale Collemaggio); Via Girolamo da Vicenza (tratto tunnel Collemaggio/via Cencioni), con eccezione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico, Viale Collemaggio.

Dalle ore 8.00 del 23 agosto alle ore 20.00 del 30 agosto, l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri, con eccezione per i veicoli dell’organizzazione in Via Josè Maria Escrivà.

Dalle ore 14.00 del 23 agosto 2019 alle ore 24.00 del 29 agosto, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri nelle aree destinate ai posteggi istituiti nell’ambito del Mercato Stagionale Perdonanza in Viale XXIV Maggio e Via D’Annunzio e del senso unico di marcia nella strada di collegamento di Via D’Annunzio con Via XXIV Maggio, con medesimo senso di percorrenza.

Alla redazione del Capoluogo.it sono arrivate diverse segnalazioni in merito a presunti posti sold out per il concerto de Il Volo in programma il 26 agosto.

Una lettrice segnala di aver trovato già posti esauriti, cosa che non combacia con le direttive del Comitato Perdonanza: i biglietti per tutti gli eventi sono disponibili sulla piattaforma Eventbrite.it, da 36 ore prima dell’evento.

I concerti e gli eventi serali sono per la maggior parte gratuiti ma con obbligo di prenotazione, fatta eccezione per quello de Il Volo e di Fiorella Mannoia, entrambi concerti solidali.

L’acquisto dei biglietti con importi di 10 e 15 euro avviene tassativamente tramite la piattaforma Eventbrite.it accessibile dal portale www.perdonanza-celestiniana.it a partire da 36 ore prima dell’evento e INFO POINT del Centro Turistico del Gran Sasso. Posti riservati per disabili a cura Centro Servizi del Volontariato (info@csvaq.it).