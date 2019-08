725'PERDONANZA CELESTINIANA

Perdonanza 2019, vietati vetro e metallo agli eventi

Fino alle 7 del mattino del 2 settembre sarà vietato detenere per consumo, in luogo pubblico o a uso pubblico, bevande in contenitori di vetro o metallo nelle aree interessate dalle manifestazioni della Perdonanza Celestiniana e del Jazz italiano per le terre del sisma.