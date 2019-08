725'PERDONANZA CELESTINIANA

Perdonanza 2019, il saluto del sindaco Pierluigi Biondi

"Celestino V è stato anche un raffinato visionario, donandoci una festa come la Perdonanza che racchiude in sé spiritualità e opportunità di crescita economica e sociale. Una festa che, dallo scorso anno, come amministrazione comunale, stiamo arricchendo con nuove suggestioni artistiche e culturali e con momenti istituzionali dagli accenti più significativi".